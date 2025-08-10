L'industria dell'intrattenimento potrebbe presto accogliere una nuova serie televisiva tratta dal celebre franchise videoludico Far Cry di Ubisoft, destinata alla rete FX: come riportato da Eurogamer, la notizia è emersa in modo piuttosto insolito, attraverso una pubblicazione prematura sul sito web della stessa casa francese che ha rapidamente rimosso la pagina dopo pochi istanti.

Questo incidente digitale ha svelato dettagli significativi su quello che si preannuncia come un progetto televisivo di grande portata, caratterizzato da un formato antologico che rispecchia la natura narrativa indipendente dei videogiochi della serie.

Le informazioni trapelate rivelano un team creativo di tutto rispetto per questa produzione televisiva: Rob McElhenney, noto per il suo lavoro in It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest e Welcome to Wrexham, collaborerà come co-creatore insieme a Noah Hawley, figura di spicco dietro serie acclamate come Fargo e Alien: Earth.

La divisione dei ruoli prevede Hawley nel ruolo di sceneggiatore, mentre McElhenney non si limiterà alla produzione ma vestirà anche i panni di protagonista davanti alla telecamera. La produzione esecutiva vedrà coinvolti gli stessi McElhenney e Hawley, affiancati da Jackie Cohn per More Better Productions, Michael Garcia per 26Keys Productions e Nick Frenkel per 3Arts Entertainment.

Dal lato Ubisoft, la supervisione sarà affidata a Gerard Guillemot, Margaret Boykin e Austin Dill, garantendo un controllo diretto della casa madre sul prodotto finale.

Margaret Boykin, responsabile dei contenuti cinematografici e televisivi di Ubisoft Film & Television, ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione, definendola «davvero un imbarazzo della ricchezza».

La dirigente ha sottolineato come Far Cry rappresenti «una spirale psicologica che non si sottrae agli aspetti più oscuri e assurdi dell'umanità», elementi che si allineano perfettamente con lo stile narrativo audace e senza paura che contraddistingue FX.

La produzione adotterà la struttura antologica, dove ogni stagione presenterà ambientazioni completamente nuove e cast di personaggi differenti, seguendo il formato di storytelling autonomo che ha reso celebre il franchise videoludico. Questa scelta creativa permette una maggiore libertà narrativa e la possibilità di esplorare universi tematici diversi, mantenendo al contempo l'identità distintiva del marchio Far Cry (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon).

Al momento dobbiamo riportare queste voci come semplici indiscrezioni non confermate, anche se il fatto che l'annuncio sia arrivato direttamente dai canali ufficiali di Ubisoft ci fa inevitabilmente pensare che il reveal sia arrivato semplicemente con qualche ora di anticipo, dato che erano presenti perfino dichiarazioni dei diretti interessati.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci sulle nostre pagine per avere ulteriori novità o annunci ufficiali su questo progetto.