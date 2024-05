Hunter Schafer posa per Vogue con Switch ed è subito un meme

Nintendo Switch è così un fenomeno di costume che, ormai, per noi è del tutto lecito immaginare che una modella come Hunter Schafer la tenga in mano con nonchalance durante un servizio fotografico di Vogue.

La modella e attrice era già stata associata a Nintendo, perché si era detta molto propensa ad interpretare Zelda nel film dedicato a The Legend of Zelda qualora glielo avessero chiesto, e questo nuovo servizio di Vogue ha creato ancora più discussioni calorose nella community dei videogiocatori.

Non tanto per la gioia di assistere a qualcosa di così "pop" come un servizio fotografico con una console per videogiochi protagonista delle foto, ma proprio per il modo in cui Hunter Schafer tiene Nintendo Switch (che potete trovare su Amazon).

È ovvio che non si chiede a un servizio fotografico per Vogue di essere perfettamente accurato nel rappresentare il modo in cui una supermodella possa giocare ai videogiochi, ma c'è una domanda che sta serpeggiando da quando il mondo dei giocatori ha visto quella foto: cosa sta guardando Hunter Schafer?

La modella sta infatti giocando a Nintendo Switch in modalità portatile ma, nella tipica posa comoda e rilassata del giocatore medio che si rilassa il sabato pomeriggio dopo una dura settimana di lavoro, non sta guardando lo schermo.

Alcuni hanno commentato che la foto di Schafer sia una sorta di rappresentazione artistica del modo in cui i giocatori giocano su Switch: ovunque, in ogni modo. La posa è effettivamente molto significativa, e il fatto che stia guardando altrove è spiegato facilmente da altri.

A chi non è mai capitato di farmare contenuti all'interno di un videogioco e, nel frattempo, guardare un film o una serie TV? Secondo alcuni è quello che Vogue voleva rappresentare con questo shooting.

È interessante come la reazione divertita dei giocatori abbia effettivamente rivelato come molti abbiano le stesse abitudini, plasmate dall'arrivo di una console come Nintendo Switch che ha fornito un modo diverso di giocare ai videogiochi.

Vediamo se Nintendo Switch 2 saprà essere d'impatto allo stesso modo e se, alla fine, Hunter Schafer sarà davvero Zelda nel lungometraggio live-action.