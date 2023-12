The Legend of Zelda, il film sarà come «un Miyazaki in live-action»

L'annuncio del film di The Legend of Zelda ha creato senz'altro delle reazioni di vario tipo, tra la gioia e la paura nel vedere l'opera di Nintendo trasposta in live-action al cinema. L'estetica, in particolare, sarà uno dei punti importanti della produzione e il regista ha recentemente spiegato quale sarà l'obiettivo dal punto di vista della messa in scena.

Wes Ball, il regista della trilogia di Maze Runner e di Kingdom of the Planet of the Apes in uscita il prossimo anno, ha rilasciato una recente intervista ad Entertainment Weekly in cui si è lasciato andare ad alcune riflessioni proprio sul live-action di The Legend of Zelda annunciato qualche settimana fa.

Il regista ha rivelato di essere un grande ammiratore dei film d'animazione del leggendario regista Hayao Miyazaki, dello Studio Ghibli, e proprio a quei lavori sarà ispirato anche il live-action di The Legend of Zelda.

Precisamente, Wes Ball ha descritto la sua visione del film e come immagina il "suo" The Legend of Zelda:

«Un fantastico film fantasy-avventuroso che non è come Il Signore degli Anelli, è una cosa a sé stante. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un Miyazaki in live-action. Quella meraviglia e quella stravaganza che porta nelle cose, mi piacerebbe vedere qualcosa del genere.»

Effettivamente c'è chi associa da tempo le produzioni Ghibli all'estetica della saga di Nintendo, e proprio di recente vi abbiamo mostrato come The Legend of Zelda in versione animata potrebbe avere grande appeal, grazie ad un fan film prodotto da un talentuoso fan.

Le intenzioni sono buone e, se non altro, Wes Ball è un grande fan della saga e non abbiamo dubbi sul fatto che ci metterà il massimo impegno. Questo è quello che traspare dalle sue parole, almeno:

«Sono cresciuto con Zelda e penso che sia la proprietà più importante, una proprietà intellettuale non sfruttata, se vuoi. Quindi stiamo lavorando duramente per fare qualcosa. Non siamo stiamo solo provando a farlo perché possiamo. Vogliamo fare qualcosa di veramente speciale.»

Secondo Ball, il desiderio di Nintendo è «introdurre le persone a questo mondo che esiste ormai da 40 anni», e in quest'ottica lavorerà insieme alla Grande N. La quale, tramite Shigeru Miyamoto, ha ovviamente commentato allo stesso modo la lavorazione del film.

In tutto questo sarà interessante scoprire a quale videogioco della saga di The Legend of Zelda si rifarà il film live-action.