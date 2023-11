The Legend of Zelda, Miyamoto sul live-action: «I film sono come i giochi»

L'annuncio del film live-action di The Legend of Zelda ha creato un bello sconquasso, come era facile da prevedere, e in queste ore tutte le parte coinvolte nella produzioni hanno rilasciato delle dichiarazioni aggiuntive rispetto ai lavori in corso.

Pare intanto che il film sia stato in lavorazione, tra concept e trattative, per qualcosa come 10 anni prima di essere annunciato ufficialmente.

La produzione congiunta tra Nintendo e Sony Pictures, alleanza che è una sorpresa tra le sorprese, ora è realtà e non ci resta che aspettare di cominciare a vedere qualcosa di nuovo.

Di certo la paura è palpabile perché The Legend of Zelda è una saga importante per Nintendo ed ha una serie di particolarità che la rendono poco compatibile con una produzione live-action classica. Una preoccupazione che condivide anche Shigeru Miyamoto ovviamente, pur essendo abbastanza fiducioso.

In seguito all'ultimo rapporto sugli utili dell'azienda, a Miyamoto e al CEO Shuntaro Furukawa è stato chiesto dei rischi derivanti dall'espansione delle IP oltre i videogiochi, cosa a cui Miyamoto ha risposto direttamente sul film live-action di The Legend of Zelda annunciato durante il rapporto:

«Per quanto riguarda il film live-action di The Legend of Zelda, so che dovremo affrontare un ostacolo estremamente difficile nel produrre un film che non deluderà i fan di tutto il mondo. Con questa sfida in mente, discuto questo progetto con Avi Arad, presidente di Arad Productions Inc., da circa 10 anni.»

Ma come ha lavorato, sta lavorando e lavorerà Nintendo al film insieme a Sony Pictures?

Shigeru Miyamoto si è soffermato anche su questo tema:

«I film sono proprio come i giochi, nel senso che devi dedicare molto tempo a lavorarci finché non arrivi a qualcosa di cui sei soddisfatto. I film poi hanno bisogno di sponsor che possano dare il loro pieno supporto fino al completamento. Per la produzione dei nostri film, Nintendo stessa funge da sponsor. Per produrre il film, siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di persone disposte a dedicare tempo alla produzione finché non arriviamo a qualcosa di cui siamo sicuri.»

Relativamente a questo tema, Miyamoto ha preso ad esempio il modo in cui è stato prodotto il film di Super Mario, con una collaborazione stretta tra Nintendo e Chris Meledandri di Illumination, con il controllo creativo totalmente in mano a quest'ultimo e Miyamoto.

«Speriamo di pubblicare qualcosa di buono che soddisfi le aspettative di tutti, quindi per favore aspettatelo con ansia», ha concluso Miyamoto.

Attendiamo, quindi, mentre i fan hanno già cominciato a fare i loro inevitabili casting, in particolare per l'eponima principessa che ha già una serie di attrici candidate.

In tutto questo sarà interessante scoprire a quale videogioco della saga di The Legend of Zelda si rifarà il film live-action.