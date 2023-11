Zelda, il film: i fan hanno già scelto la loro principessa

L'annuncio arrivato nella serata dello scorso martedì è uno di quelli che sapevamo essere destinato a far discutere a lungo i fan: dopo mesi di indiscrezioni, Nintendo ha confermato che è ufficialmente in lavorazione un film live-action di The Legend of Zelda.

Il progetto in questione è co-finanziato da Nintendo e Sony Pictures Entertainment e sarà diretto da Wes Ball, ma a parte queste poche informazioni sappiamo ben poco sull'ambizioso nuovo progetto cinematografico della casa di Kyoto.

Non sappiamo ad esempio se la trama sarà ispirata da Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon), da uno dei videogiochi più classici o se magari sarà una storia totalmente originale.

Così come non sono ancora stati scelti gli interpreti dei protagonisti principali: in attesa che la produzione renda note le loro scelte, i fan hanno già iniziato comprensibilmente a fantasticare sugli attori ideali.

E se per Link e Ganon pare esserci molta scelta, per la principessa Zelda è già emerso un nome che sembra aver messo d'accordo proprio tutti: secondo la community il nome ideale sarebbe quello dell'attrice Hunter Schafer.

L'attrice e modella è nota per aver preso parte alla serie TV Euphoria e parteciperà anche all'ultimo film della saga Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente.

Il fantacasting è diventato così virale da aver portato anche a una candidatura della stessa attrice, che dopo aver visto l'entusiasmo dei fan in rete ha dichiarato a Variety che sarebbe entusiasta di interpretare Zelda, dato che è una grande fan dei giochi.

Chiaramente non possiamo sapere se la volontà dei fan avrà un qualche peso sulla scelta finale: vedremo se effettivamente questo desiderio si tramuterà in realtà.

In ogni caso, questo progetto pare che fosse previsto da molto tempo: il regista ha ammesso che voleva realizzare il film di Zelda da ben 10 anni.