DualSense sempre carico e in ordine, con questa base di ricarica SCONTATISSIMA!

Siete stanchi di gestire cavi aggrovigliati e controller scarichi? Oggi potete portare a casa la base di ricarica PowerA doppia per controller DualSense a soli 20,78€, un risparmio imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco con PlayStation 5.

Questa stazione di ricarica ufficiale per PS5 consente di caricare fino a due controller DualSense contemporaneamente. Basta un semplice click per agganciare i controller e attivare la carica. Grazie agli indicatori LED, saprete sempre quando i controller sono pronti per l’uso. Inoltre, il design elegante e compatto non solo si integra perfettamente con la vostra console, ma trasforma i controller in un elemento decorativo, ideale per mettere in mostra la vostra postazione gaming.

La PowerA Stazione di ricarica doppia è alimentata tramite adattatore CA incluso, liberando così le porte USB della vostra console per altri accessori. La funzione di rilascio facile garantisce che possiate tornare rapidamente in gioco senza rischiare di danneggiare i controller. Con la qualità garantita da PowerA e una garanzia limitata di 2 anni, questo accessorio è pensato per durare nel tempo e soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti.

Non perdete l’occasione di rendere la vostra esperienza di gioco ancora più comoda ed elegante. Acquistate la base di ricarica doppia PowerA per DualSense su Amazon a soli 20,78€ e dite addio ai problemi di carica. Approfittate subito di questa fantastica offerta!