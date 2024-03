Dragon's Dogma 2 | Guida

Come già aveva cercato di fare il suo predecessore, Dragon's Dogma 2 vuole essere un gioco di ruolo open world che fa le cose rigorosamente a modo suo. Ecco che così vestiremo i panni dell'Arisen e saremo chiamati a esplorare un mondo creato con lo scopo di farci sentire davvero al suo interno — a costo di sposare anche meccaniche molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere nei videogiochi di questa tipologia.

Come ha spiegato benissimo il nostro Gianluca Arena nella video recensione del gioco, parliamo di un'opera orgogliosamente diversa, in cui il viaggio è già la destinazione, che si afferma come «tremendamente affascinante e sicuramente meritevole di attenzione da parte di varie categorie di videogiocatori, dagli amanti dell'azione pura a coloro i quali adorano immergersi in un mondo dalla testa ai piedi, passando, ovviamente, per gli appassionati di giochi di ruolo di forte matrice action».

Advertisement

A rendere unica l'offerta ludica di Dragon's Dogma 2 ci sono alcuni aspetti particolari, come il reclutamento delle pedine che seguono il protagonista (e che i giocatori possono anche rendere disponibili ad altri utenti), caratterizzate a loro volta dalle singole specializzazioni. Inoltre, il gioco affronta in modo unico la traversata, mettendo ai margini l'uso del viaggio rapido che tanto caratterizza gli open world.

Quella che ne emerge nel complesso è un'avventura che sa offrire qualcosa di nuovo anche a chi di giochi di ruolo open world ne ha consumati a decine, a patto di accettare alcune sue scelte di design probabilmente impopolari — e, nel momento in cui scriviamo, di avere pazienza di attendere qualche altra patch migliorativa per le performance, ancora abbastanza traballanti soprattutto nel frame rate (su console, in particolare) e nell'uso insensato della CPU (su PC).

Di seguito, le nostre guide dedicate a Dragon's Dogma 2.

Guide generiche

Guide alle classi

Guida alle classi

Migliori classi per iniziare

Come sbloccare tutte le classi

Come cambiare classe e fare respec

Guide al gameplay

Come aumentare il peso trasportabile

Come reclutare pedine

Come comprare casa

Come usare il viaggio rapido

Guide in elaborazione