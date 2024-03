Come usare il viaggio rapido in Dragon's Dogma 2

Fin dal prima del lancio del gioco, il director Hideaki Itsuno aveva sottolineato come in Dragon's Dogma 2 volesse porre l'accento sulla traversata, dal momento che l'uso (e abuso) del viaggio rapido a volte negli open world significa che in fin dei conti non ci si perde un bel niente a saltare i momenti in cui ci si sposta tra diversi punti di interesse.

Questa idea è andata a riflettersi effettivamente in come il gioco è strutturato, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, ma nei panni dell'Arisen potrete comunque usare il viaggio rapido per spostarvi più velocemente. Solo, non nel modo tradizionale a cui gli altri open world ci hanno abituati.

Advertisement

Vediamo quindi quali sono i modi per spostarsi rapidamente nel mondo di Dragon's Dogma 2.

Come usare il viaggio rapido

Gli oggetti che servono per il viaggio rapido

Per poter utilizzare il viaggio rapido all'interno di Dragon's Dogma 2 ci sono in realtà diversi oggetti chiave da tenere a mente:

Telecristalli : sono oggetti che si possono posizionare a piacimento lungo la mappa, per renderli dei checkpoint ai quali tornare rapidamente in futuro. In alcuni casi, delle grosse pietre sono già installate all'interno delle città e in snodi strategici, in modo che una volta dopo averci interagito per attivarle potrete già sfruttarle come checkpoint. Sono molto rari da trovare. I Telecristalli possono essere anche acquistati con le microtransazioni — ma non vi raccomandiamo di farlo, considerando che non ve ne farete un bel niente senza l'oggetto che citiamo di seguito.

: sono oggetti che si possono posizionare a piacimento lungo la mappa, per renderli dei checkpoint ai quali tornare rapidamente in futuro. In alcuni casi, delle grosse pietre sono già installate all'interno delle città e in snodi strategici, in modo che una volta dopo averci interagito per attivarle potrete già sfruttarle come checkpoint. Sono molto rari da trovare. I Telecristalli possono essere anche acquistati con le microtransazioni — ma non vi raccomandiamo di farlo, considerando che non ve ne farete un bel niente senza l'oggetto che citiamo di seguito. Pietre del viaggiatore: sono le pietre consumabili che potrete acquistare investendo oro (soldi in-game, niente microtransazioni qui) e che servono per tornare ai Telecristalli precedentemente posizionati, o a quelli già presenti nelle città e negli hub principali.

Come viaggiare con Telecristalli e pietre del viaggiatore

Come accennato, i Telecristalli — che siano quelli posizionati da voi a piacimento, molto rari, o quelli già presenti negli hub del gioco — fungono da checkpoint per il viaggio rapido, divenendo quindi la destinazione. In pratica, non vi trasportate verso questa o quella città, ma verso quel Telecristallo.

Per potersi teletrasportare rapidamente, però, sono necessarie le pietre del viaggiatore, che potete acquistare da alcuni mercanti (e di solito, quando le scorte sono esaurite, si rigenerano dopo qualche giorno). Le pietre del viaggiatore sono quindi fondamentali per potersi spostare sfruttando i Telecristalli.

Per quanto riguarda i cristalli posizionati nelle città, ricordate che dovete trovarli e attivarli la prima volta, per poterli rendere disponibili come destinazioni future.

Dove trovare pietre del viaggiatore in Dragon's Dogma 2

Le preziose pietre del viaggiatore possono essere ottenute:

Giocando , spesso come ricompensa per quest che vi chiedono di addentrarvi in luoghi pericolosi e di certo lontano dalle quest che vi fanno rimanere nella comodità delle città. Non succede spesso di averne tante come ricompensa, ma andando avanti nella campagna e dedicandovi alle quest secondarie, sicuramente ne accumulerete qualcuna;

, spesso come ricompensa per quest che vi chiedono di addentrarvi in luoghi pericolosi e di certo lontano dalle quest che vi fanno rimanere nella comodità delle città. Non succede spesso di averne tante come ricompensa, ma andando avanti nella campagna e dedicandovi alle quest secondarie, sicuramente ne accumulerete qualcuna; Comprandole dai mercanti: di solito, i negozi generici ne hanno a disposizione un numero limitato, che però si rigenera dopo qualche giorno. Potete trovarle, per fare un esempio, tra i mercanti di Vernworth. Il costo si aggira intorno alle 10.000 monete per singola pietra, ma migliorando il vostro rapporto con un venditore (ossia, acquistando spesso dallo stesso, divenendo così clienti "abituali), potrete pagare una cifra un po' più bassa.

Come viaggiare con i carri

Se volete fare le cose in modo un po' più... tradizionale, potete anche decidere di spostarvi pagando i carretti che partono di mattina dall'esterno delle città, in cambio di una modica quantità di monete.

Una volta pagata la cifra, potrete mettervi comodi e godervi il viaggio verso le destinazioni vicine (no, un carretto non vi porterà da un capo all'altro della mappa come se fosse una nave spaziale, ndr). Attenzione, però, perché proprio come quando ci si accampa all'esterno delle città, anche i carri possono essere in pericolo, se dovessero essere assaltati da creature pericolose.

Non abbassate la guardia, insomma: l'idea dietro Dragon's Dogma 2 è quella di una traversata che è parte integrante del gioco e non un intervallo tra un momento interessante e l'altro, e anche il viaggio sul carro non fa eccezione alla regola.