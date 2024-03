Quando ci si approccia a un gioco di ruolo open world come è Dragon's Dogma 2, spesso si mette in conto che l'avventura potrebbe durare parecchio e rivelarsi particolarmente longeva. Ma, nei numeri ed entrando nello specifico, quanto dura Dragon's Dogma 2?

La risposta, in realtà, varia a seconda dell'approccio che avete intenzione di seguire.

Quanto dura Dragon's Dogma 2?

Per chi vuole giocare solo la storia

La campagna del gioco non richiede in realtà un monte eccessivo di ore, con anzi un totale che è abbastanza clemente per chi è abituato ai giochi di ruolo di portata titanica.

Come sottolineato dal nostro Gianluca Arena nella recensione, infatti, parliamo di un tempo compreso tra le 25 e le 30 ore al massimo, a seconda della vostra abilità e di quanto rapidamente completerete le missioni.

Per chi vuole un'esperienza bilanciata

Se, mentre completate la campagna, volete dedicarvi anche a incarichi secondari per arricchire la vostra esperienza, Dragon's Dogma 2 offre parecchie occasioni di farlo — e, anzi, il director Hideaki Itsuno non ha mai nascosto che quella di creare un mondo in cui perdersi fosse un po' l'anime dietro il progetto.

In questo caso, impiegherete tra le 40 e le 60 ore circa a scorrazzare per il mondo nei panni dell'Arisen.

Per i completisti

Infine, il caso dei completisti è sempre quello dove il monte ore sale vertiginosamente, poiché si parla di completare la campagna, tutti i contenuti secondari e di esplorare ogni anfratto dell'ampio mondo di gioco proposto da Capcom.

In questo caso, la longevità supera le 80 ore di offerta ludica (il valore, come sempre, può oscillare in modo più o meno significativo a seconda della vostra confidenza con gli elementi di gioco).

Riassumendo

Quindi, nel complesso, Dragon's Dogma 2 dura:

25-30 ore circa per coloro che vogliono concentrarsi solo sulla campagna ;

per coloro che vogliono ; 40-60 ore circa per coloro che vogliono completare la campagna e divertirsi con un bel po' di contenuti secondari ;

per coloro che vogliono e divertirsi con un bel po' di ; oltre 80 ore per i completisti che vogliono fare tutto.

