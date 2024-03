Guida alle classi di Dragon's Dogma 2

La scelte delle classi in Dragon's Dogma 2, ne parlavamo anche nella nostra guida per muovere i primi passi nel mondo di gioco, riveste una grande importanza per capire come approccerete le battaglie, quali sono le pedine che è meglio portare con sé e quali si incastrano meglio con il vostro stile di gioco.

All'interno dell'avventura potete scegliere da subito alcune classi e la buona notizia è che potete, in seguito, cambiare sia quella del vostro protagonista (l'Arisen), sia quella della vostra pedina principale, in modo da sperimentare e trovare la soluzione migliore.

Visto quali sono le due migliori classi per iniziare (consigliate direttamente dall'autore del gioco!), in questa guida vediamo le caratteristiche di tutte le classi, per aiutarvi a orientarvi tra le diverse possibilità offerte da Dragon's Dogma 2.

Le classi base di Dragon's Dogma 2

Guerriero

Come si ottiene : dall'inizio del gioco

: dall'inizio del gioco Tipologia di armi: spade, scudi, mazze

Un po' come in tutti i giochi di ruolo, quello del guerriero armato di spada e scudo e votato al corto raggio è uno stile di combattimento molto bilanciato. Può sferrare attacchi potenti (ma non distruttivi) e proteggersi con lo scudo, risultando molto utile nei momenti di mischia. È una classe ideale per chi vuole puntare sull'azione aggressiva, con possibilità di attacco, parate e contrattacchi.

Inoltre, quella del guerriero una classe che si accompagna molto bene a pedine Maghi o Arcieri, perché permettono di fornire supporto dalla lunga distanza e di dare supporto curativo.

Arciere

Come si ottiene : dall'inizio del gioco

: dall'inizio del gioco Tipologia di armi: archi

Se al combattimento a corto raggio preferite quello a medio/lungo, per colpire i nemici standogli più lontani, la classe dell'arciere è probabilmente l'ideale per il vostro Arisen. Soprattutto in caso di scontri con mostri più imponenti, un arciere può tenersi a distanza di sicurezza e cercare di colpire i punti deboli del nemico – ed è anche prezioso quando vi ritrovate a tu per tu con mostri volanti, spesso odiosi da colpire.

Il gioco propone anche una certa varietà di frecce, consentendovi così di sbizzarrirvi con quelle più efficaci per l'avversario che avete di fronte. Il lato negativo, ovviamente, è che gli arcieri non hanno grosse difese se vengono avvicinati da un avversario, quindi la cosa migliore in quel caso è cercare di allontanarsi di nuovo – e farsi accompagnare da pedine che possano ingaggiare lo scontro con il nemico a breve distanza, come guerrieri e ladri.

Mago

Come si ottiene : dall'inizio del gioco

: dall'inizio del gioco Tipologia di armi: bastone

È piuttosto facile capire quali siano le specializzazioni di un mago, che può utilizzare la magia per colpire dalla distanza i nemici e per curare, sempre dalla distanza, i propri alleati. Si tratta quindi sia di una classe di offesa che di una classe di supporto per il resto del gruppo, che tiene le cose in equilibrio e permette di avere un approccio bilanciato agli scontri.

Il punto importante da tenere a mente è che il lancio delle magie richiede tempo – una cosa che va considerata, quando giocate nei panni di un mago o vi fate accompagnare da uno. Non pensate quindi di poter sparare un incantesimo dopo l'altro, ma il gameplay sarà un po' più ragionato. Una volta caricata la magia, però, l'effetto sarà notevole, dovete giusto stare attenti a tenervi abbastanza vicini allo scontro da tenere i bersagli nel range degli incantesimi (ancora di più se dovete curare i vostri compagni), ma abbastanza lontani da non subire troppi danni.

Ladro

Come si ottiene : dall'inizio del gioco

: dall'inizio del gioco Tipologia di armi: daghe

La classe del ladro è ideale per chi vuole un gameplay veloce, incentrato sulla rapidità e le schivate, dal momento che si tratta di una specializzazione che punta tutto sull'agilità dei suoi movimenti. Le doppie lame permettono di attaccare in modo piuttosto rapido e, essendo anche la classe della mia Arisen, apprezzo la possibilità di potermi muovere velocemente intorno a un grosso nemico, sferrando molti colpi in un brevissimo intervallo di tempo.

Bisogna ovviamente tenere conto del fatto che gli attacchi, essendo rapidi, non arrecano tantissimi danni come quelli pesanti, e anche la resistenza ai danni di un ladro non è particolarmente alta: un aspetto che può rappresentare un pericolo, considerando che ingaggia gli scontri a corto raggio ed è specializzato nell'uso di armature leggere. Vista la sua agilità, è una classe che si trova molto bene a scalare i mostri più titanici per attaccarli da zero centimetri, mettendosi così più al riparo possibile dai loro attacchi.

Le classi sbloccabili

Distruttore

Come si ottiene : trova uno spadone o completa la quest "Vocation frustration"

: trova uno spadone o completa la quest "Vocation frustration" Tipologia di armi: spadoni, martelli

Immaginate i distruttori come guerrieri che rinunciano alla scudo per usare entrambe le mani su un'arma, perché funzionano esattamente così. Hanno gli stessi vantaggi, essendo molto molto forti nel combattimento ravvicinato, ma il fatto che sfoggino armi molto pesanti li rende lenti nei movimenti. Gli attacchi, quindi, sono efficaci e arrecano molti danni, ma abbisognano di tempo e la build è in generale sbilanciata in favore della forza – mentre quella dei Guerrieri è più equilibrata in generale, tra danni, velocità e difesa.

Non è una classe facilissima per i neofiti, ma può essere divertente da sperimentare se avete compreso i tempi degli scontri di Dragon's Dogma 2 e siete capaci di colpire duro anche quando il vostro personaggio diventa più lento e "pesante", come nel caso di un Distruttore.

Stregone

Come si ottiene : trova un arcibastone o completa la quest "Vocation frustration"

: trova un arcibastone o completa la quest "Vocation frustration" Tipologia di armi: arcibastone

Se il Distruttore era un Guerriero sbilanciato sull'attacco, lo Stregone è praticamente lo stesso, ma rispetto alla classe del Mago. Come abbiamo visto, infatti, i maghi permettono sia di attaccare che di fare da supporto al party, mentre uno Stregone è incentrato su potenti attacchi magici che arrecano danni ai nemici.

Questo significa che è una classe perfetta per chi è votato all'attacco, ma sappiate che non potendo subire tanti danni ed essendo concentrato su magie di offesa, uno Stregone ha ovviamente più bisogno che mai del supporto delle Pedine per essere curato e appoggiato, mentre preparare e scatena i suoi incantesimi.

Cavaliere mistico

Come si ottiene : completa la quest "Monster culling", trova Sigurd e parlagli

: completa la quest "Monster culling", trova Sigurd e parlagli Tipologia di armi: doppia lancia

Si tratta di una classe "ibrida", che mette insieme l'uso di lance dalla doppia testa e di alcuni elementi magici nei combattimenti da breve distanza. Permette di sbizzarrirsi con numerosi attacchi grazie alle sue armi, ma è una classe dove la coperta corta si vede in termini di difesa fisica, dal momento che può subire molti danni dai colpi nemici.

È una classe interessante per chi vuole concatenare molti attacchi rapidamente e fa dell'aggressività la sua vocazione.

Illusionista

Come si ottiene : trova Luz una volta raggiunta Battahl e parlale più volte

: trova Luz una volta raggiunta Battahl e parlale più volte Tipologia di armi: incensiere

Il nome dice già tutto, dal momento che lo scopo dell'Illusionista è quello di dare supporto al party con dei buff e di confondere i nemici attraverso le sue illusioni. Non è una classe votata all'arrecare danni in prima persona, ma una che cerca di portare vantaggi ai suoi compagni e problemi con cui barcamenarsi ai nemici.

Attraverso il fumo che può emettere, ad esempio, può consentire ai suoi alleati di colpire indisturbati: è quindi una classe di puro supporto.

Arciere mago

Come si ottiene : scorta Gautstafr alle terme dell'accampamento dell'isola vulcanica

: scorta Gautstafr alle terme dell'accampamento dell'isola vulcanica Tipologia di armi: archi magici

Si tratta di una classe, utilizzabile solo dall'Arisen, che permette di mescolare gli attacchi dalla distanza di un arco a delle frecce magiche. Questo significa che eredita la possibilità di attaccare dalla distanza di un arciere vero e proprio, ma mescola alle tradizionali frecce dei poteri magici che possono causare danni molto più significativi.

Come l'arciere e il mago (appunto) è una classe che dà il meglio di sé rimanendo a media distanza dai nemici, perché non gode di difese molto robuste e, se presa da vicino, può andare in difficoltà.

Warfarer

Come si ottiene : dai a Lamond tre bottiglie di Liquore Newt, alla taverna di Battahl

: dai a Lamond tre bottiglie di Liquore Newt, alla taverna di Battahl Tipologia di armi: tutte

Prendete un po' degli elementi di tutte le classi, mescolateli insieme e uniteli al fatto di poter usare qualsiasi tipologia di arma, e avete ottenuto la classe del Warfarer, ossia quella che vi permette più di tutte di trovare l'equilibrio di gameplay che vi pare – dato che potete mescolare letteralmente qualsiasi cosa offerta dal combat system di Dragon's Dogma 2, senza limitazioni.

Cosa ricordare sulle classi

Utilizzando una classe, salirete di rango in quella specialità, sbloccando abilità e capacità specifiche.

in quella specialità, sbloccando abilità e capacità specifiche. In caso di cambiamento di classe , sappiate che il rango conquistato viene mantenuto – e con esso i progressi che avevate fatto nell'apprendimento delle abilità. Non abbiate quindi paura di sperimentare: trasformare un ladro in un guerriero non vi farà perdere i progressi fatti come ladro, casomai in futuro doveste decidere di tornare alla classe iniziale.

, sappiate che il – e con esso i che avevate fatto nell'apprendimento delle abilità. Non abbiate quindi paura di sperimentare: trasformare un ladro in un guerriero non vi farà perdere i progressi fatti come ladro, casomai in futuro doveste decidere di tornare alla classe iniziale. Alcune capacità sono inter-classe, ossia una volta sbloccate possono essere tenute attive anche se dovesse passare a una classe differente.

---