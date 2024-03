Come abbiamo sottolineato anche tra i nostri consigli pratici, il mondo di Dragon's Dogma 2 è costruito per incoraggiarvi a esplorare e a uscire dal seminato. Questo però significa che ci sono parecchie regioni da scoprire, pericoli da affrontare – e, di tanto in tanto, anche qualche collezionabile prezioso, che può fruttarvi oro, da arraffare.

Quando i mondi di gioco sono così estesi eppure densi, può fare molto comodo avere una mappa interattiva da consultare. Se siete dello stesso avviso, sappiate che potete dare un'occhiata a quella realizzata dal sito specializzato MapGenie, che vi permette di attivare tutti gli indicatori per i diversi punti di interesse nel mondo di Dragon's Dogma 2.

Se interessati, potete trovare qui sotto gratis la mappa interattiva di Dragon's Dogma 2:

Oltre alla mappa del mondo di gioco generale, il sito sta proponendo anche altre mappe molto interessanti, come quella che vi permette di scoprire tutto quello ce serve per il 100%, quella che permette di trovare gli scarabei dorati (molto preziosi e sparsi per la mappa un po' ovunque) e quella relativa ai token da collezionare.

Potete trovare di seguito anche queste mappe:

La nostra raccomandazione, comunque, è sempre quella di godersi prima il gioco e scoprire da sé quello che ha da offrire, in modo da non rischiare di procedere "troppo guidati" durante le vostre scorribande.

Chiaramente, siete liberi di approcciare l'avventura come meglio credete e le mappe vi verranno in soccorso qualora steste cercando qualcosa in particolare lungo il vostro cammino. Salvaguardate laddove possibile, però, anche il vostro senso di scoperta – e il gioco vi ripagherà di sicuro per averlo fatto.