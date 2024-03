Come abbiamo visto nella nostra guida completa a tutte le classi, all'interno di Dragon's Dogma 2 ci sono alcune classi che sono disponibili da subito, fin dopo l'inizio del gioco, e altre che invece devono essere sbloccate via via che si prosegue.

Per fortuna, abbiamo la possibilità di cambiare classe sia al nostro Arisen che alla sua Pedina principale, quindi sbloccare altre classi più avanti nel gioco ha senso e rappresenta un'opportunità anche per il gameplay che ci troviamo di fronte – che può variare sensibilmente, passando da una classe all'altra.

Vediamo quindi come potete ottenere le classi aggiuntive di Dragon's Dogma 2, che vanno a sommarsi alle quattro disponibili fin dall'inizio.

Come sbloccare tutte le classi in Dragon's Dogma 2

Come sbloccare il Distruttore

Come si sblocca: trova uno spadone o completa la quest "Vocation frustration"

Una volta arrivati a Vernworth, avete la possibilità di sbloccare questa classe. Recatevi presso la sede della gilda delle classi e parlate con Klaus, che si trova dietro il bancone.

Il dialogo con lui attiverà la missione "Vocation frustration" che, una volta trovato uno spadone, vi permetterà di ottenere le classe del Distruttore. Se non ne avete già trovato uno lungo il percorso, uno spadone vi attenderà nella miniera di Trevo, dove vi recherete per la missione "Monster Culling".

All'interno della miniera, lo spadone si trova tenendo sempre la destra. Arriverete a una stanza con una biforcazione, dove c'è una porta alla vostra destra. Accanto a questa porta, dovreste trovare un cumulo di cianfrusaglie e, frugando qui due volte, dovreste trovare lo spadone. Ora tornate da Klaus, consegnategli lo spadone e pagate 150 monete per sbloccare la classe.

Come sbloccare lo Stregone

Come si sblocca: trova un arcibastone o completa la quest "Vocation frustration"

Il percorso è in realtà identico a quello del Distruttore. Una volta arrivati nella miniera di Tervo, tenete ancora una volta la destra e proseguite sempre dritti senza deviazioni, fino a quando non giungerete in una stanza con alcuni goblin. Toglieteli di mezzo e raggiungete il piano inferiore.

Qui, noterete una sorta di feritoia a est, che conduce a una strettoia: vi porterà in una ulteriore stanza con un forziere, dentro al quale troverete l'arcibastone che vi serve. Una volta fatto, tornate da Klaus, pagate 150 monete e sbloccate la nuova classe.

Come sbloccare il Cavaliere mistico

Come si sblocca: completa la quest "Monster culling", trova Sigurd a Melve e parlagli

A Vernworth, il capitano Brant ha delle missioni da proporvi. Tra queste, ci sarà anche "Monster Culling", che vi richiederà di completare tre compiti: verificare le condizioni dei soldati ad Harve, aiutare quelli accanto a Vermund e ripulire la miniera di Trevo, popolata dai goblin.

Una volta completati tutti questi compiti, tornate dal capitano per completare la quest. Dopo averlo fatto, tornate a Melve (la cittadina che era stata attaccata dal drago), per scoprire che... sta succedendo di nuovo qualcosa.

Una volta "risolto" il problema, noterete nei pressi di dove vi trovate un tizio che sfoggia una lancia con la doppia testa: si tratta di Sigurd, va in giro incappucciato. Parlategli per sbloccare la sua classe.

Come sbloccare l'Illusionista

Come si sblocca: trova Luz una volta raggiunta Battahl e parlale più volte

Si tratta di una classe che si sblocca più avanti nel gioco, poiché dovete essere già arrivati a Battahl. Meglio, insomma, seguire le missioni della campagna principale fino a quando non arriverete qui.

Una volta a Battahl, cercate Luz, che si trova in un santuario accanto a un fiume, a nord di Bakbattahl. Parlate con la donna che troverete presso questo santuario fino a quando non avrete esplorato tutte le opzioni di dialogo. Una volta fatto, avrete sbloccato la classe.

Come sbloccare l'Arciere mago

Come si sblocca: scorta Gautstafr alle terme dell'accampamento dell'isola vulcanica

È una classe che si sblocca solo una volta che avete raggiunto l'Isola Vulcanica di Agamen. Potete provare ad arrivarci per conto vostro oppure aspettare che sia semplicemente la storia a condurvici. Nel primo caso, potreste provare a passare dalla Grotta di Drabnir (a sud-ovest di Battahl), dove ve la caverete se sarete intorno al livello 25.

Una volta nell'isola, incontrerete un nano chiamato Gautstafr, che vi chiederà di aiutarlo con alcune cose, affidandovi una quest. Finirete con lo scoprire che dovrete scortarlo lungo un (tortuoso) percorso, rimanendogli vicino e proteggendolo dai nemici.

Arrivate a destinazione e parlate con Cliodhna, che vi ringrazierà per aver protetto Gautstafr. Esaurite tutte le opzioni di dialogo con lei per ottenere la classe dell'Arciere mago. E, una volta ottenuta, parlatele di nuovo per un'ottima sorpresa.

Come sbloccare il Warfarer

Come si sblocca: dai a Lamond tre bottiglie di Liquore Newt, alla taverna di Battahl

Una volta a Battahl, recatevi alla taverna di Higgs per trovare delle bottiglie di liquore Newt, che costano 5.000 monete ciascuna. Per sbloccare la classe, ve ne serviranno tre. Entrare nella taverna potrebbe non essere facile se siete un umano, ma dovreste già avere la maschera che vi servirà per facilitarvi le cose, una volta a Battahl.

Nei pressi della taverna, troverete un piccolo recinto con dei sacchi. Afferrate una pila di sacchi e depositatela dentro il recinto. Karnel, lì accanto, vi noterà e vi inviterà finalmente dentro la taverna.

Una volta che avrete comprato il liquore da Ezekiel all'interno del locale, recatevi all'Isola Vulcanica di Agamen e, nello specifico, nell'accampamento con le sorgenti termali (lo stesso dove dovevate scortare Gautstafr per sbloccare la classe dell'Arciere Mago). Qui, cercate Lamond, un uomo tatuato dai capelli lunghi.

Parlategli e dategli le bottiglie di liquore che chiede. Una volta fatto, vi darà la classe del Warfare. Dopo averla ottenuta, assicuratevi di parlargli di nuovo.