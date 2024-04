Accamparsi può essere piuttosto salvifico in Dragon's Dogma 2, considerando che quando vi fermate in una sosta durante i vostri viaggi avete la possibilità di rifiatare un po' e recuperare le energie.

Vediamo allora in questa pratica guida tutto quello che c'è da sapere su come accamparsi e ciò di cui c'è bisogno per farlo all'interno del gioco di ruolo open world di Capcom.

Come accamparsi in Dragon's Dogma 2

Per accamparsi c'è una cosa che è fondamentale: trovarsi in un'area preposta che lo permetta. Di solito, sono indicate sulla mappa proprio con l'icona di un falò da campo, inconfondibile.

Inoltre, potete anche scorgere in-game da lontano un'area dove è possibile accamparsi grazie alle braci di un falò: avvicinandovi e premendo il tasto di azione, avrete la possibilità di piantare la tenda per accamparvi e rilassarsi un po'.

Non è quindi possibile accamparsi ovunque, ma solo negli spazi previsti dal gioco e indicati sulla mappa.

Inoltre, per accamparsi è necessario avere un kit da campeggio. Nel gioco ce ne sono di diversi tipo: alcuni si trovano giocando, altri sono acquistabili nei negozi presso i mercanti dei centri abitati.

Cosa è importante sapere sugli accampamenti

Una volta che vi sarete accampati, avrete la possibilità di chiacchierare con il vostro party, di mangiare qualcosa tra le risorse nel vostro inventario – cucinando con il falò – oppure di far passare del tempo, magari aspettando l'alba per evitare i mostri notturni. In questo caso, basterà avvicinarsi alla tenda e interagirci.

C'è però un elemento importante da ricordare: i mostri possono attaccarvi anche quando siete accampati.

La cosa migliore da fare, quindi, è ripulire la zona intorno al punto in cui vi accamperete, per assicurarvi che non ci siano creature feroci in prossimità a dove dormirete. Una volta fatto, interagite con il falò per piantare le tende e passare la notte al sicuro. Recupererete sia tutta la salute che il vigore magico.