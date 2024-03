L'editor del personaggio di Dragon's Dogma 2 offre possibilità di personalizzazione davvero notevoli, al punto che sono molte le immagini divertenti che circolano online di VIP ricreati all'interno del titolo di casa Capcom.

Grazie all'editor, all'inizio dell'avventura, avete la possibilità di creare sia il vostro Arisen che la sua Pedina principale, che seguirà il protagonista per tutto il viaggio e come lui/lei potrà salire di livello e migliorarsi.

Cosa fare, quindi, se doveste decidere che l'aspetto dell'Arisen e della Pedina non vi piace più e voleste dare una rinfrescata al loro look? Per fortuna, Dragon's Dogma 2 permette di cambiare aspetto, spendendo qualche moneta d'oro guadagnata durante le vostre scorribande.

Vediamo come fare.

Come cambiare aspetto in Dragon's Dogma 2

Personalmente, ho passato quasi un'ora dentro l'editor del personaggio, solo per poi accorgermi in-game che una volta visto in movimento, con le sue espressioni facciali, non mi piaceva granché.

Viene quindi in soccorso la possibilità di cambiare aspetto, che vi sarà offerta recandovi presso i barbieri presenti nelle città di Dragon's Dogma 2.

Potete trovare un barbiere a Vernworth, ad esempio, ma in generale potete identificare le loro botteghe dal simbolo delle forbici sulla mappa.

Una volta arrivati dal barbiere, vi saranno proposte diverse modifiche all'aspetto, che includeranno barba, capelli, trucco ma anche cicatrici e tatuaggi — con prezzi variabili a seconda della bottega di barberia in cui vi trovate, che vanno a salire più sono significative le modifiche che volete fare.

Per le modifiche più sostanziali è necessario portare ai barbieri un volume chiamato Arte della metamorfosi. Potete trovarlo a Vernworth, presso un mercante che vende i suoi prodotti nei pressi della Cappella della città.

Una volta acquistato il libro, recandovi dai barbieri potrete cambiare totalmente il vostro aspetto (e quello della vostra pedina), ma sappiate che il libro si consuma a ogni utilizzo. Se, quindi, dovete comprarne uno, fare una modifica all'aspetto e poi cambiare idea, dovreste comprarne un altro e portarlo di nuovo dal barbiere.

L'unica cosa che non potete cambiare sarà la razza, quindi se avete deciso di giocare un umano non potrete cambiare questa decisione semplicemente recandovi dal barbiere.