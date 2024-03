Come cambiare classe e fare respec in Dragon's Dogma 2

Come abbiamo visto nella nostra guida alle classi, il concetto stesso delle classi è alla base del gameplay di Dragon's Dogma 2, che a seconda della vostra "vocazione" permette di confrontarsi con combattimenti piuttosto diversi tra loro.

Considerando quindi quanto sia centrale l'importanza delle classi, è importante il fatto che il gioco permetta di cambiarle a piacimento, qualora lo si desiderasse – sia per quanto riguarda la classe dell'Arisen, sia per la classe della pedina principale.

La buona notizia è che potete sperimentare liberamente, dal momento che passando da una classe a un'altra non perderete i progressi precedentemente fatti per specializzarvi nella prima.

Vediamo quindi come procedere per cambiare classe e fare respec.

Come cambiare classe in Dragon's Dogma 2

Cambiare classe in realtà è piuttosto semplice: quello che dovete fare è recarvi presso una Gilda delle classi, come quella che trovate a Ventworth.

In alternativa, potete anche trovare delle "emanazioni" della Gilda delle classi in alcune locande, come quella di Melve, poco dopo l'inizio del gioco.

Parlate con chi è dietro il bancone nella gilda (o nella locanda, a seconda di dove siete) e, tra le opzioni di dialogo, scegliete quella per il cambio di classe.

Una volta fatto, vi ritroverete nel menù specifico per cambiare classe – che sarà lo stesso anche qualora doveste scegliere l'opzione "impara e assegna abilità".

Nel menù di cambio classe, potete spendere PC per apprendere una classe nuova e cambiare quella che avevate attiva. I PC sono specifici, quindi l'Arisen e la Pedina principale avranno il loro singolo valore da spendere, poiché l'ammontare non è condiviso tra i due.

Cambiando classe, le abilità armi e le capacità rimangono immutate.

Come fare respec in Dragon's Dogma 2

Da questo pratico menù potete anche modificare le diverse abilità dell'Arisen e della Pedina principale:

Abilità armi : da qui, potete sbloccare con i PC nuove abilità legate alla classe attiva e assegnarle ai pulsanti figura frontali del vostro controller.

: da qui, potete sbloccare con i PC nuove abilità legate alla classe attiva e assegnarle ai pulsanti figura frontali del vostro controller. Abilità classe : da qui, potete gestire e apprendere delle abilità legate specificamente alla classe attiva.

: da qui, potete gestire e apprendere delle abilità legate specificamente alla classe attiva. Capacità: una volta apprese, le capacità possono essere tenute attive a prescindere da quale sia la classe attuale. È possibile tenere attive 6 capacità per l'Arisen e 6 per la Pedina principale.

Tutte le abilità armi, abilità classe e capacità vengono acquisite spendendo punti PC.

Come acquisire PC

Questi punti si ottengono sconfiggendo i nemici e, semplicemente, proseguendo nel gioco e completando delle quest.

Non preoccupatevi, insomma: scorrazzando per il mondo di gioco è difficile che non ne stiate già accumulando un bel po'.