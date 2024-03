Come abbiamo visto anche nella guida in cui spiegavamo come far trascorrere il tempo, in Dragon's Dogma 2 la notte può essere irta di pericoli — motivo per cui avere sempre un posto sicuro dove passarla può essere una manna dal cielo.

Avere una casa tutta propria sarebbe insomma l'ideale, anche perché permetterebbe di depositare un po' di equipaggiamento che magari vi viene scomodo portare sempre con voi, per via dei limiti di peso.

Advertisement

La buona notizia è che è possibile comprare casa in Dragon's Dogma 2. La brutta è che, ovviamente, vi servirà un bel po' di oro e dovrete quindi spendere un po' di risparmi.

Vale comunque la pena comprare una casa, soprattutto considerando le posizioni in cui si trovano, perché permetteranno di avere una base dove invece finireste a spendere molto per riposare alla locanda.

Come comprare casa in Dragon's Dogma 2

All'interno del gioco è possibile comprare due case e potete averle anche entrambe, denari permettendo. Una si trova a Vernworth, l'altra a Bakbattahl. L'investimento richiesto non è piccolissimo:

Prezzo casa a Vernworth : 20.000 monete;

: 20.000 monete; Prezzo casa a Bakbattahl: 30.000 monete.

Comprare casa a Vernworth

Dalle parti della locanda di Vernworth potete incappare in Mildred, una donna con un grazioso cappellino blu che vi chiederà, dal momento che deve passare una settimana lontano della città, se potrete prendervi cura della sua casa (!).

Significa che per una settimana, accettando, potrete usare la sua casa senza spendere un centesimo, dormendoci senza indugio. Accettando la sua proposta, si attiverà la quest "Un posto da chiamare casa".

Fate trascorrere una settimana (anche solo dormendo fino alla mattina per sette volte di seguito, ma occhio ai cibi deperibili nel vostro inventario) e, una volta fuori dalla casa trascorso il periodo indicato, Mildred vi aspetterà fuori e vi proporrà di comprare definitivamente la sua abitazione — visto che lei ha altri piani per il futuro.

Il prezzo che vi proporrà è di 20.000 monete d'oro. Se accetterete la sua proposta, pagherete quella cifra e la casa sarà definitivamente vostra.

In sintesi, quindi:

A Vernworth, intercettate Mildred nei pressi della locanda e parlatele; Accettate la proposta di prendere in prestito la sua casa per una settimana; Fate trascorrere una settimana; Parlate con Mildred fuori dall'abitazione per accettare la proposta di comprare la casa.

Comprare casa a Bakbattahl

Anche a Bakbattahl avete la possibilità di comprare una casa tutta vostra: recatevi a ovest del distretto residenziale per incontrare Adrea, una feride con cui dovrete parlare.

Senza troppi giri di parole, nel dialogo vi proporrà di comprare la sua casa per 30.000 monete.

Se accetterete la sua proposta, vi porterà all'uscio della vostra nuova abitazione, che si trova proprio in mezzo alla città.

In sintesi, quindi:

A Bakbattahl, cercate la feride Adrea a ovest del quartiere residenziale; Parlatele e accettate la proposta di comprare la sua casa.

Complimenti, ora avete una (o due, se magari!) casa in Dragon's Dogma 2!