Ecco le 2 migliori classi per iniziare a giocare Dragon's Dogma 2

Capcom è pronta al debutto del suo Dragon's Dogma 2, un gioco che a quanto pare sarà davvero imperdibile per i fan degli action RPG.

Messo da parte il bellissimo primo capitolo (che trovate su Amazon), i fan hanno infatti gli occhi puntati sul sequel.

Advertisement

Del resto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «nonostante la rigidità di scelte di game design divisive, Dragon's Dogma 2 è orgogliosamente diverso, tremendamente affascinante e sicuramente meritevole di attenzione da parte di varie categorie di videogiocatori, dagli amanti dell'azione pura a coloro i quali adorano immergersi in un mondo dalla testa ai piedi, passando, ovviamente, per gli appassionati di giochi di ruolo di forte matrice action.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il director di Dragon's Dogma 2 ha consigliato ai nuovi arrivati quali classi scegliere per affrontare al meglio il gioco.

Le 'Classi' in Dragon's Dogma 2 sono chiamate 'Vocation' e variano tra spada e scudo, arciere, mago e ladro.

Parlando con GamesRadar, Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni saggi consigli su quale Vocation i nuovi arrivati alla serie Capcom dovrebbero prendere in considerazione.

«Se sei un giocatore di sparatutto in prima o terza persona e hai una buona mira, allora gli Arcieri potrebbero essere una buona scelta perché tanto migliore è la tua mira, tanto meglio ti troverai con quel tipo di personaggio a distanza. Penso che ti aiuterà ad afferrare il gioco dall'inizio», dice Itsuno.

«In alternativa, se hai giocato più giochi di combattimento ravvicinati e stai giocando al tipo di gioco con schivate per sfuggire agli attacchi nemici prima di contrattaccare, allora il Ladro è qualcosa che si adatterà molto bene a quel tipo di giocatore».

Naturalmente, Itsuno sottolinea che i giocatori dovrebbero sentirsi liberi di scegliere qualsiasi Vocation desiderino.

Inoltre, Itsuno ha rivelato anche la sua configurazione personale di Vocation per Dragon's Dogma 2: «Tende a cambiare abbastanza spesso perché c'è molta varietà nel gameplay da una località all'altra, ma al momento la mia configurazione principale è che avrò i miei tre fantocci come Stregoni, e per l'Arisen stesso userò la classe Warfarer che permette di assumere varie abilità in tutte le diverse Vocation».

Itsuno sottolinea anche che la Vocation Warfarer è esclusiva per l'Arisen protagonista in Dragon's Dogma 2, quindi le Pedine non possono usarla. «Pensa sempre alla configurazione della tua squadra quando vai in combattimento», conclude il director.

Restando in tema, ci sono già delle mod di Dragon's Dogma 2 pronte a darvi una dose di contenuti NSFW, che vi piaccia oppure no.

Senza contare che un giocatore di Dragon's Dogma 2 ha usato la demo del Character Creator ricreando i tanto odiati Moogles di Final Fantasy 7 Rebirth.