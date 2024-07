Dead Island 2 per PS5 a soli 25€ per salvare Hell-A!

In cerca di un videogioco in offerta per il Prime Day? Dead Island 2 per PS5 è ora disponibile su Amazon a soli 24,99€ invece di 39,94€. Scatenatevi in questo incredibile RPG in prima persona ambientato nella surreale Hell-A, il nuovo nome di una Los Angeles infestata da orde di famelici zombi. L'intensità del combattimento vi trasporterà direttamente nello scontro viscerale contro i non morti mentre esplorate luoghi iconici tra orrore e disperazione. Con sei personaggi tra cui scegliere e un'arsenale di armi memorabili, sarete immersi in una lotta per la sopravvivenza, sfidando voi stessi a diventare il più temibile ammazzazombi. L'edizione Pulp include caratteristiche speciali che rendono il vostro viaggio attraverso l'apocalisse zombi ancora più emozionante. Non perdete l'opportunità di salvare LA, e forse l'umanità stessa, in questa avventura unica piena di horror, azione e umorismo dark.

Dead Island 2 (Pulp Edition) per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Island 2 è il gioco ideale per gli amanti degli horror survival che desiderano immergersi in un'apocalisse zombi coinvolgente e ricca di azione. Consigliato a un pubblico adulto, a partire dai 18 anni, questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca una narrazione intensa combinata con un gameplay dinamico. Grazie ai pacchetti "Ricordi di Banoi" e "Armi Pulp", i giocatori avranno a disposizione un arsenale esclusivo per affrontare le orde di non morti che popolano la Los Angeles post-apocalittica. Gli appassionati di giochi di ruolo in prima persona troveranno in Dead Island 2 la perfetta fusione tra esplorazione, personalizzazione del personaggio e combattimento sfrenato.

Il gioco combina azione ammazzazombi in prima persona con un tocco di umorismo dark. I giocatori possono scegliere tra sei personaggi, esplorare un'ambientazione vibrante e ricca di orrore, e utilizzare un vasto arsenale di armi per combattere le orde di zombi. Questa edizione speciale rappresenta una proposta attraente sia per i fan storici della saga sia per i nuovi giocatori alla ricerca di un'avventura intensa e memorabile.

Al costo di 24,99€ con lo sconto del 37%, Dead Island 2 per PS5 mette a disposizione un’esperienza intensa che combina horror, combattimenti e libertà di esplorazione in una delle saga zombi più amate. Grazie alla sua innovativa ambientazione e agli elementi distintivi inclusi in questa edizione, lo raccomandiamo a chi cerca una nuova avventura ricca di azione e orrore, nonché un'esperienza unica nel suo genere.

Vedi offerta su Amazon