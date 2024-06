Cyberpunk 2077 a META' PREZZO su GOG! -50%

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco immersiva e futuristica, questa è l'occasione perfetta per voi. Cyberpunk 2077 è disponibile su GOG con uno sconto eccezionale del 50%, a soli 29,99€ rispetto al prezzo di listino di 59,99€. Inoltre, l'espansione Phantom Liberty è offerta a soli 25,49€, con uno sconto del 15% rispetto ai 29,99€ usuali. Questa promozione rende il celebre titolo di CD PROJEKT RED e la sua espansione accessibili a un prezzo davvero competitivo, ideale per chi ancora non ha avuto l'opportunità di esplorare le strade di Night City. Vi ricordiamo, inoltre, che attualmente sono in corso i saldi estivi che vi permette di mettere le mani su decine di titoli a prezzi super scontati.

Vedi offerta su GOG.com

Cyberpunk 2077, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077 è un RPG open-world ambientato in una metropoli distopica, dove impersonate V, un mercenario cyberpunk impegnato in una lotta per la sopravvivenza. Il gioco offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per il vostro personaggio e il vostro stile di gioco, permettendovi di affrontare missioni, costruire una reputazione e sbloccare nuovi potenziamenti. Il mondo di gioco è arricchito da aggiornamenti continui e contenuti aggiuntivi gratuiti, rendendo l'esperienza sempre fresca e coinvolgente​.

Cyberpunk 2077 non è solo un gioco, ma un viaggio immersivo nel futuro. Con l'aggiornamento 2.1, Night City si anima ancora di più grazie a nuove funzionalità come il sistema metro NCART, la possibilità di ascoltare musica tramite la Radioport mentre esplorate la città, e nuove missioni replayabili. Inoltre, potrete godervi miglioramenti nel combattimento su moto e nuove interazioni con i personaggi, offrendo una profondità mai vista prima​.

La città di Night City è ricca di cose da fare, luoghi da vedere e persone da incontrare. Le vostre scelte influenzeranno la trama e il mondo intorno a voi, garantendo che ogni avventura sia unica. Grazie alla vasta gamma di potenziamenti cybernetici e armi a disposizione, potrete affrontare ogni sfida a modo vostro, creando una leggenda personale tra le strade pericolose di questa città futuristica​.

Non perdete l'occasione di acquistare Cyberpunk 2077 su GOG a un prezzo imbattibile. Questa offerta, disponibile solo per un periodo limitato, vi permetterà di immergervi in una delle esperienze videoludiche più acclamate degli ultimi anni, godendo di un mondo dettagliato e dinamico che solo CD PROJEKT RED sa creare. Affrettatevi e approfittate di questo sconto del 50% per esplorare le infinite possibilità di Night City. E non dimenticate di arricchire la vostra esperienza con l'espansione Phantom Liberty, ora disponibile a prezzo scontato​.

Vedi offerta su GOG.com