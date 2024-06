Migliaia di giochi in offerta nei saldi estivi di GOG! Sconti fino al 95%

GOG, una delle piattaforme di distribuzione digitale di giochi per PC più amate dagli appassionati, ha lanciato i suoi attesissimi saldi estivi, offrendo oltre 6000 titoli con sconti che raggiungono il 95%. Questa straordinaria promozione rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti dei videogiochi, che possono arricchire la propria collezione a prezzi estremamente vantaggiosi. La promozione durerà fino al 10 luglio, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Saldi estivi di GOG, perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti spicca Days Gone (qui trovate la nostra recensione completa), il celebre titolo action-adventure di Bend Studio, disponibile a soli 12,56€, con uno sconto del 75%. Per gli appassionati del genere strategico, Warhammer 40.000 Rogue Trader è in vendita a 32,49€, beneficiando di uno sconto del 35%. Anche gli amanti dei giochi di ruolo non rimarranno delusi, con Fallout New Vegas Ultimate Edition, offerto ad appena 9,99€, con uno sconto del 50%.

Questa vasta selezione di giochi in offerta include titoli per tutti i gusti e le preferenze, dai giochi indie ai grandi classici, passando per le ultime novità. GOG continua a distinguersi per la sua politica DRM-free, che garantisce ai giocatori la piena libertà di utilizzo dei propri acquisti.

I saldi estivi di GOG rappresentano un appuntamento fisso per molti giocatori, e quest'anno l'offerta si presenta particolarmente ricca e variegata. La possibilità di acquistare titoli di alta qualità a prezzi così competitivi è un'opportunità da non perdere. Inoltre, l'assenza di DRM è un valore aggiunto non trascurabile, che conferma la volontà di GOG di mettere al primo posto le esigenze dei giocatori.

In definitiva se siete alla ricerca di nuovi titoli per arricchire la vostra libreria digitale, questi saldi estivi sono l'occasione perfetta per fare incetta di giochi senza svuotare il portafoglio. Buon shopping e, soprattutto, buon divertimento!

