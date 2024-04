Egitto e Grecia vi aspettano: Assassin's Creed Origins + Odyssey oggi in sconto

Da qualche anno, Ubisoft ha proposto un nuovo corso per la saga di Assassin's Creed, mescolando le sue meccaniche di azione a quelle da gioco di ruolo. Il risultato sono giochi di dimensioni davvero generose, che come sempre permettono di scoprire il contesto storico in cui sono ambientati e ci fanno vestire i panni di uno degli Assassini. Se avete perso questo filone della saga, che proseguirà anche in futuro, sappiate che oggi potete portare a casa un cofanetto unico che include Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey in un unico acquisto — ossia, i primi due episodi della serie ruolistica del franchise. La buona notizia è che potete acquistare il cofanetto risparmiando il 34% sul prezzo abituale, ossia a soli 32,83€ anziché 49,99€, per giocarci sulla vostra PS4.

Compilation: Assassin's Creed Origins + Odyssey, chi dovrebbe acquistarla?

La Compilation: Assassin's Creed Origins + Odyssey per PlayStation 4 è un'ottima soluzione per chi è rimasto indietro con la saga di Assassin's Creed e intende rimettersi in pari. Il primo gioco, Origins, vi mette nei panni di Bayek e vi porta alle vicende che hanno dato inizio agli Assassini così come li conosciamo, direttamente nell'affascinante ambientazione dell'Antico Egitto. Un po' più raccolto dei titoli successivi, Origins ha dalla sua una storia intrigante e mescola piuttosto bene le meccaniche classiche stealth della serie a quelle ruolistiche che vennero introdotte per l'occasione. Potete saperne di più nella nostra recensione.

Odyssey, invece, è l'Assassin's Creed ambientato nell'Antica Grecia e fu il primo ad avere dimensioni davvero enormi (seguito poi da Valhalla): parliamo di un gioco che può sforare il centinaio di ore per tutto quello che propone da fare e per il suo immenso open world, in cui potrete vestire a scelta i panni di Alexios o di Kassandra, facendovi strada nel mondo classico — tra battaglie all'arma bianca, l'immancabile legame con gli Assassini e scenari davvero mozzafiato. Anche in questo caso, potete saperne di più nella recensione.

Considerando il prezzo ridotto di oggi, allora, portare a casa in un'unica soluzione sia Origins che Odyssey è un ottimo modo per iniziare a rimettersi in pari con Assassin's Creed. Certo, a quel punto vi mancherebbe l'avventura di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, ma state certi che vi segnaleremo un buono sconto anche su quell'episodio, appena ne adocchieremo uno!

