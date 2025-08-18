Se sei un appassionato di videogiochi e sogni di portare la tua esperienza di gioco ovunque, il modello Nintendo Switch 2 è ciò che fa per te. Disponibile su AliExpress a 508,99€ con spedizione gratuita, e con il coupon BTSIT60 di 60€ puoi abbassare il prezzo a soli 448,99€, questa console rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi cerca performance e versatilità.

Vedi offerta su AliExpress

Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Nintendo Switch 2 è dotata di uno schermo LCD da 7,9 pollici con bordi più sottili, pensato per massimizzare l’esperienza visiva senza ingombri. Se stai giocando in modalità portatile, sul desktop o collegato alla TV, lo schermo garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per qualsiasi titolo. La batteria della Nintendo Switch 2 offre un’autonomia che varia dai 2,5 ai 6,5 ore, a seconda del titolo. Questo ti permette di goderti sessioni di gioco intense senza preoccuparti di ricariche frequenti, con la libertà di portarla sempre con te.

Il nuovo modello include un supporto ampio e regolabile, ideale per giocare in modalità desktop da una prospettiva ottimale. Inoltre, la console dispone di due porte USB-C e una porta HDMI, offrendo massima compatibilità e possibilità di connessione a vari dispositivi. La Nintendo Switch 2 supporta tutti i Joy-Con controller e il software Nintendo Switch originale. Può inoltre giocare sia ai giochi dedicati che ai titoli per Nintendo Switch OLED, ampliando il catalogo a tua disposizione.

Con lo schermo LCD più grande, i Joy-Con aggiornati, la compatibilità con tutti i titoli Nintendo Switch e la possibilità di giocare ovunque, la Nintendo Switch 2 rappresenta un vero passo avanti nel mondo del gaming portatile. Ideale sia per giocatori occasionali che per appassionati, offre stabilità, comfort e funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Oggi AliExpress la offre a 448,99€ con coupon e spedizione gratuita.

Vedi offerta su AliExpress

