Migliori soundbar per PS5 - Giugno 2024

Le avventure dei nostri videogiochi preferiti hanno sempre grandi colonne sonore, effetti sonori coinvolgenti, e in generale sound design ormai allo stato dell’arte, ed una buona postazione gaming che si rispetti non può prescindere dall’avere anche una delle migliori soundbar per PS5 che siano presenti in commercio.

In un salotto, accanto alla vostra PlayStation 5, una soundbar degna di questo nome farà davvero la differenza per quanto riguarda la qualità del sonoro. Per quanto, senza dubbio, le casse dei pannelli TV più nuovi siano sicuramente di qualità sempre crescente, niente batte un impianto audio dedicato. Le soundbar sono diventate nel tempo un’ottima alternativa agli impianti surround più poderosi, perché richiedono fisicamente meno spazio e l’investimento è senz’altro minore.

Con questo articolo vogliamo consigliarvi le migliori soundbar sul mercato per PS5, così da godervi al meglio le più grandi esclusive della console Sony con il massimo del coinvolgimento.

Come scegliere la miglior soundbar per PlayStation 5

Funzionalità

Negli anni le soundbar sono diventate una grande alternativa agli impianti home theater. Sono un dispositivo unico, sottile e spesso poco ingombranti, la cui installazione è semplicissima. Gli home theater offrono una qualità sicuramente migliore, spesso paragonabile a quella delle sale cinematografiche, ma richiede l’installazione di un numero di casse che va dai cinque ai sette (e oltre) con relativi cavi e, ovviamente, un salotto degno.

La soundbar quindi è una soluzione ottima per chi vuole affiancare al proprio pannello TV un impianto sonoro degno di questo nome, senza per questo doversi districare tra posizionamento delle casse, acustica e studio del soggiorno per avere il suono migliore possibile.

Posizionamento

La soundbar può essere posizionata sotto al televisore, oppure a muro tramite appositi supporti. Il modello della soundbar deve essere compatibile e dotati dei giusti ganci, così come essere di dimensioni non troppo grandi per non ingombrare o rendere impossibile l’installazione a muro.

Assicuratevi quindi di controllare sempre le dimensioni della soundbar, così da non incappare in fastidiose sorprese e ritrovarvi con un apparecchio troppo grande per la vostra zona TV. Le dimensioni di una soundbar, ricordate, non influiscono in alcun modo sulla qualità del suono, ma solo per prendere le misure e per l’installazione.

Soundbar attiva o passiva

Una soundbar attiva è un dispositivo audio completo con amplificatori, altoparlanti e processori di segnale inclusi. Per poterlo utilizzare basta collegarlo al televisore, alimentarlo a corrente e accenderlo per poterlo usare fin da subito. La soundbar attiva è perfetta per chi vuole un dispositivo plug and play, facile da installare e che sia compatto nell’estetica e nelle dimensioni. La maggior parte delle proposte sul mercato è in questa categoria.

Una soundbar passiva è invece dedicata agli appassionati di audio, perché può essere costruita a piacimento in base alle proprie esigenze e richieste. L’alimentazione e l’elettronica sono escluse dalla componentistica dell’apparecchio, ma a fronte di un lavoro complesso nell’installazione e nella relativa costruzione dell’impianto si ottiene una qualità migliore.

Numero di canali e altoparlanti

La soundbar gestisce l’audio attraverso degli altoparlanti che, all’occasione, possono restituire anche un effetto Dolby “virtuale”, dato che non è dotata della spazialità degli home theater classici.

Gli altoparlanti vengono definiti canali, e quando ci si ritrova a leggere di una soundboard con “X canali” significa la spiegazione del numero di speaker di cui è dotata:

2 canali: 2 altoparlanti, sinistra e destra

3 canali: 3 altoparlanti, centro, sinistra e destra

5 canali: altoparlanti al centro, sinistra, destra e due posteriori

7 canali: altoparlanti al centro, sinistra, destra, e quattro posteriori

Dolby: lo standard audio multicanale, quello utilizzato nelle sale cinematografiche

Ovviamente più canali una soundbar possiede, più è in grado di restituire un audio tridimensionale ed avvolgente.

Tipologie di connessioni

La soundbar deve essere connessa non solo alla TV, ma anche ad altri apparecchi come assistenti vocali ed ovviamente console. Quali sono le porte disponibili nelle soundbar, e quali vi servono?

HDMI: il collegamento fondamentale per qualsiasi apparecchio audio/video in alta definizione, ovvero qualunque cosa funzioni con una TV praticamente.

il collegamento fondamentale per qualsiasi apparecchio audio/video in alta definizione, ovvero qualunque cosa funzioni con una TV praticamente. Wireless : per riprodurre l’audio direttamente da un telefono o un tablet, senza passare dalla TV; le soundbar possono essere dotate di Bluetooth o di connessione Wi-Fi.

: per riprodurre l’audio direttamente da un telefono o un tablet, senza passare dalla TV; le soundbar possono essere dotate di Bluetooth o di connessione Wi-Fi. Porta ottica : è la migliore connessione possibile tra soundbar e TV, ma non trasmette il segnale audio 5.1.

: è la migliore connessione possibile tra soundbar e TV, ma non trasmette il segnale audio 5.1. USB: le connessioni USB non sono fondamentali in una soundbar a meno che non dobbiate riprodurre musica da una chiavetta USB, perché gli aggiornamenti del firmware si fanno ormai tramite Wi-Fi.