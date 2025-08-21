Il set Mario e Yoshi LEGO vi aspetta su Amazon con uno sconto del 15%! Questo fantastico kit da collezione per adulti vi permetterà di rivivere la nostalgia di Super Mario World con 1.215 pezzi che formano i personaggi pixelati di Mario e Yoshi. Girate la maniglia per far correre Yoshi o azionate la sua lingua con la manopola! Include un'Action Tag per esperienze interattive digitali con i personaggi LEGO venduti separatamente. Oggi è disponibile a 109,99€ invece di 129,99€.

Set Mario e Yoshi LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Mario e Yoshi LEGO rappresenta l'acquisto perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano rivivere la magia dei classici Nintendo. Questo set si rivolge principalmente agli adulti nostalgici cresciuti con Super Mario World, ai collezionisti di oggetti a tema gaming e a chi ama le attività creative e rilassanti. Con i suoi 1.215 pezzi e le funzioni mobili interattive, soddisfa l'esigenza di possedere un pezzo unico che unisce passione per i mattoncini e amore per l'universo di Super Mario.

Il modello presenta due funzioni meccaniche principali: una maniglia alla base che attiva il movimento di corsa di Yoshi con Mario in sella, e una manopola posteriore che aziona la lingua di Yoshi. Misura 40x26x11 cm e include un'Action Tag per l'interazione con i personaggi digitali LEGO Mario, Luigi o Peach. L'app LEGO Builder offre istruzioni 3D dettagliate per il montaggio.

Oggi disponibile a 109,99€ invece di 129,99€, il set Mario e Yoshi LEGO rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati collezionisti. Vi consigliamo questo acquisto perché combina nostalgia, qualità costruttiva LEGO e funzionalità interattive in un unico prodotto. È perfetto come regalo o come pezzo da esposizione che darà un tocco retrò-gaming alla vostra casa o ufficio.

