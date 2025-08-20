L'evento più atteso dell'estate videoludica ha avuto ufficialmente inizio: in questi giorni si sta svolgendo infatti ufficialmente la Gamescom 2025, la fiera di Colonia che da qualche anno è ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dei videoludici.

Un evento che sta a tutti gli effetti rimpiazzando anche lo storico E3, grazie alla Opening Night Live, evento condotto da Geoff Keighley ricco di nuovi annunci e trailer per alcuni dei videogiochi più attesi, come vi abbiamo raccontato ampiamente nel nostro recap dedicato.

Per celebrare questa grande manifestazione, abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle migliori offerte attualmente disponibili su Instant Gaming, legate ad alcune delle novità più interessanti che abbiamo visto durante lo show e che si sono rese protagoniste della celebre fiera videoludica.

Vediamo dunque insieme i videogiochi che dovreste fare vostri il prima possibile, approfittando di offerte particolarmente accattivanti.

Hollow Knight

Il fenomeno metroidvania

Durante lo show di Geoff Keighley è arrivata la conferma ufficiale dell'arrivo — e dell'effettiva esistenza — di Hollow Knight Silksong, il cui arrivo è previsto entro la fine dell'anno. Considerando che l'attesa è ormai quasi finita, quale miglior occasione per non recuperare il primo fenomenale capitolo metroidvania sviluppato da Team Cherry? Hollow Knight è ormai diventato un vero e proprio cult nel panorama dei videogiochi indie, venendo preso come esempio anche da tanti altri giochi appartenenti al genere. Un'ottima occasione per prepararvi al meglio all'avventura che vedrà Hornet come nuova protagonista.

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY

Il soulslike che diventa un anime

Una delle novità più interessanti dall'Opening Night Live 2025 è stato l'annuncio di Sekiro No Defeat, una serie anime ispirata al soulslike di FromSoftware che sarà disponibile su Crunchyroll. L'obiettivo degli autori è quello di riuscire ad adattare al meglio la spettacolarità del gameplay di Sekiro, ancora oggi considerato uno dei migliori del genere, realizzando un prodotto che farà le gioie dei giocatori e non solo. Se il primo trailer dovesse aver attirato la vostra attenzione, perché non approfittarne per recuperare l'edizione completa di un gioco che ha fatto la storia del genere? Sekiro: Shadows Die Twice vi metterà sempre alla prova, ma la sua estrema difficoltà è anche "onesta": se doveste essere sconfitti in battaglia, sarà soltanto colpa vostra.

Fallout: New Vegas Ultimate

La seconda stagione di una grande serie TV

La serie TV live-action di Fallout ha saputo sorprendere critica e pubblico, dimostrandosi non solo un adattamento all'altezza del videogioco di casa Bethesda, ma anche un prodotto televisivo in grado di farsi apprezzare da chi non aveva alcuna familiarità con la serie di giochi di ruolo. Il primo trailer ufficiale della Stagione 2, che ha confermato anche la data d'uscita, ci ha confermato che l'avventura dei nostri 3 protagonisti proseguirà a New Vegas, l'ambientazione di uno dei videogiochi più amati della serie. Non possiamo che consigliarvi di recuperare Fallout New Vegas il prima possibile e forgiare la vostra leggenda, soprattutto considerando che l'edizione con tutti i DLC inclusi è disponibile a un prezzo imbattibile su Instant Gaming.

Clair Obscur: Expedition 33

Un capolavoro musicale

In mezzo a tantissimi trailer e annunci, c'è stata l'opportunità di godersi anche una gradevolissima esibizione musicale dedicata a Clair Obscur: Expedition 33, quando Lorien Testard e Alice Duport-Percier hanno riproposto sul palco della Gamescom una delle musiche più belle e iconiche del capolavoro di Sandfall Interactive. Expedition 33 si sta candidando come uno dei probabili candidati a GOTY 2025, riaccedendo la passione dei fan per i giochi di ruolo a turni, ma conquistandoli anche grazie a una colonna sonora incredibile in cui ogni traccia resterà per sempre nei vostri ricordi. Da parte nostra non possiamo che "obbligarvi" all'acquisto, soprattutto al prezzo proposto su Instant Gaming.

Resident Evil Village Gold Edition

Il ritorno della saga horror

Resident Evil Requiem era sicuramente il reveal più atteso della serata, con un nuovo terrificante trailer che ci ricorda come personaggi lontani dagli eroi a cui i fan si erano ormai abituati hanno tutti i motivi per stare sempre sull'attenti e temere ogni possibile pericolo. A livello narrativo, le vicende seguiranno quanto già visto all'interno di Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie: non possiamo che consigliarvi dunque di recuperare questa eccellente avventura survival horror il prima possibile, scoprendo come proseguiranno le vicende di Ethan Winters. Su Instant Gaming viene proposta la Gold Edition a un prezzo davvero speciale, permettendovi così di godere dell'esperienza completa con tutti i contenuti aggiuntivi. Un antipasto "da paura" per prepararci al meglio al nuovo capitolo, previsto per il prossimo anno.