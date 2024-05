La Gaming Week di Amazon si è appena conclusa, lasciando dietro di sé un'onda di eccitanti offerte su una vasta gamma di prodotti dedicati al gaming. Questo evento unico ha offerto agli appassionati di videogiochi la possibilità di accedere a sconti significativi su componenti per PC, accessori, titoli videoludici e molto altro. Per coloro che non hanno avuto l'opportunità di partecipare, o per chi ha già approfittato delle promozioni, abbiamo una notizia allettante: numerose offerte rimangono ancora attive!

In questo articolo, ci concentreremo sui 10 prodotti più popolari tra i lettori di Spaziogames durante la Gaming Week. L'intento è quello di guidarvi alla scoperta di alcune perle rare che potrebbero essere ancora disponibili a prezzi vantaggiosi. Questo potrebbe essere il momento ideale per equipaggiarsi con gli strumenti giusti a un costo ridotto, potenziando così la vostra esperienza ludica.

Amazon Gaming Week: i 10 prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames

1. Persona 5 Royal

L'articolo più acquistato in assoluto nel corso del periodo dell'Amazon Gaming Week dai lettori di Spaziogames è stato Persona 5 Royal. Il titolo (qui trovate la nostra recensione) è un must per gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi che fondono una trama avvincente con un'estetica visiva straordinaria. Persona 5 Royal è ideale per chi desidera immergersi in una narrazione profonda e coinvolgente, con centinaia di ore di gameplay a disposizione. È particolarmente indicato per chi ama esplorare mondi complessi, affrontare sfide tattiche contro nemici formidabili e scoprire storie con colpi di scena sorprendenti.

Vedi su Amazon

2.Atari Gamestation Pro

Al secondo posto troviamo l'Atari Gamestation Pro, console che si rivolge a coloro che desiderano immergersi nella nostalgia, riscoprendo i leggendari giochi che hanno definito l'era Atari. Ideale per chi predilige un intrattenimento semplice e diretto, questa console richiede una configurazione minima e offre l'opportunità di condividere momenti di gioia con amici e familiari. Grazie alla sua portabilità, Atari Gamestation PRO è perfetta anche per chi desidera portare i propri giochi preferiti sempre con sé, sia a casa che in viaggio, ricreando ovunque un'atmosfera nostalgica. Questa console è una scelta eccellente per gli amanti del retrogaming che cercano di combinare il fascino del passato con le comodità della modernità, il tutto a un prezzo accessibile.

Vedi su Amazon

3. Dying Light 2 Stay Human

Sul gradino più basso del podio troviamo Dying Light 2 Stay Human (qui la recensione), titolo che rappresenta la scelta vincente per gli amanti del brivido e dell'avventura che desiderano addentrarsi in un open world post-apocalittico, dove sfide e dilemmi morali guidano le vicende narrative. Consigliato a un pubblico adulto, data la presenza di tematiche mature e scene di violenza, questo titolo promette un'esperienza di gioco ricca e avvincente. Se amate il mix di parkour dinamico, scontri intensi e un sistema di scelte che realmente influisce sulla storia, Dying Light 2 va oltre ogni aspettativa.

Vedi su Amazon

4. The King Of Fighters XV Omega Edition

Continuiamo con The King Of Fighters XV Omega Edition (qui la nostra recensione), prodotto consigliato agli appassionati di videogiochi di combattimento e ai fan della storica serie The King of Fighters. Questa speciale edizione Omega è ideale per coloro che non vogliono soltanto vivere intensi incontri picchiaduro, ma desiderano anche immergersi profondamente nella cultura del gioco grazie ad elementi di collezione esclusivi come copertina rigida, artbook, colonna sonora, litografie e item digitali. Grazie alla sua grafica migliorata, al sistema di combattimento evoluto e all'ampia selezione di 39 personaggi, sia nuovi che gloriosi ritorni, si presenta come il capitolo più ricco e appassionante della serie.

Vedi su Amazon

5. Dead Cells: Return to Castlevania Edition

Dead Cells - Return to Castlevania Edition (qui trovate la recensione dell'edizione originale) è una proposta imperdibile per gli appassionati di giochi d’azione e piattaforme, in particolare per coloro che nutrono una passione verso le atmosfere oscure e gotiche. Questa edizione racchiude in sé non solo il gioco base, arricchito da 17 livelli mozzafiato, 5 boss da sconfiggere e circa 150 tra armi e abilità, che spaziano dalle classiche lance e spade fino ad archi, incantesimi, e persino padelle, ma include anche quattro DLC originali che estendono l'avventura, offrendo contenuti di fine partita, un percorso completamente nuovo, un finale alternativo, e un'ampia gamma di nemici, armi e costumi inediti. Ulteriore ciliegina sulla torta è la possibilità di combattere insieme a icone come Richter Belmont & Alucard nei leggendari corridoi del Castello di Dracula, mettendo alla prova le proprie abilità contro le orde di mostri per raggiungere il trono del Signore Oscuro.

Vedi su Amazon

6. Assassin's Creed Mirage Launch Edition

Assassin's Creed Mirage - Launch Edition (qui la nostra recensione) è la scelta perfetta per gli appassionati del genere azione-avventura e storico, offrendo un'immersione profonda nell'epica saga di Assassin’s Creed. Consigliato dai 18 anni in su, questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca una trama avvincente, arricchita da un gameplay evoluto che valorizza la libertà di esplorazione e un approccio tattico agli scontri. Gli acquirenti avranno l'opportunità di calarsi nei panni di Basim, un giovane ladruncolo che si trasforma in un maestro assassino, esplorando la Bagdad del IX secolo nella sua massima espressione di bellezza e mistero.

Vedi su Amazon

7. Super Pocket Capcom Edition

La Super Pocket Capcom Edition è un acquisto consigliatissimo soprattutto agli amanti del retrogaming e, in particolare, a coloro che provano nostalgia per i classici giochi Capcom da sala. Questa console include 12 dei più importanti rappresentanti dell'epoca dei cabinati, come Street Fighter II, Final Fight e Ghouls'n Ghosts! Si tratta di una vera e propria console che, oltre ai giochi arcade preinstallati, offre anche la piena compatibilità con le cartucce prodotte da Evercade, ampliando ulteriormente la libreria di titoli disponibili!

Vedi su Amazon

8.MicroSD Kingston Canvas Select Plus 128 GB

La scheda microSD Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è un dispositivo di memorizzazione di classe 10, progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate. Questo modello è particolarmente adatto per l'uso in smartphone, tablet e altre piattaforme digitali che richiedono un'espansione della memoria. Con una capacità di 128GB, offre ampio spazio per immagazzinare video ad alta risoluzione, fotografie di grande dimensione e altri file multimediali ingombranti. Il prodotto è conforme allo standard UHS-I che garantisce una velocità di trasferimento minima di 10 MB/s, ideale per registrare video in Full HD e scattare foto in serie senza ritardi. Inoltre, la scheda è stata testata per essere resistente a condizioni ambientali estreme, come temperature elevate, shock fisici e acqua, rendendola una scelta robusta per gli utenti avventurosi.

Vedi su Amazon

9.Ventola NZXT F120Q

Con un diametro di 120mm, la ventola NZXT F120Q è dotata di un design delle pale ottimizzato per massimizzare il flusso d'aria e l'efficienza della pressione, rendendola ideale per l'uso sia come ventola di aspirazione che di estrazione. La tecnologia utilizzata per la riduzione del rumore assicura che la ventola mantenga bassi i livelli di rumore anche quando opera a regimi elevati, il che è particolarmente vantaggioso per gli utenti che apprezzano un ambiente di lavoro o di gioco silenzioso. Dal punto di vista tecnico, la ventola NZXT F120Q è dotata di cuscinetti dinamici fluidi che garantiscono una lunga durata e un funzionamento stabile. Il sistema di montaggio è progettato per una facile installazione e per ridurre le vibrazioni trasmesse al telaio del computer.

Vedi su Amazon

10.Pokémon Perla Splendente

L'acquisto di Pokémon Perla Splendente rappresenta un'ottima occasione per tutti i giocatori che sono cresciuti con i mostricciattoli più famosi del mondo e per chi ha trascorso ore della propria infanzia o adolescenza esplorando la regione di Sinnoh nei giochi originali per Nintendo DS. Le migliorie grafiche e le meccaniche di gioco aggiornate rendono Pokémon Perla Splendente un ottimo acquisto sia per chi desidera immergersi nuovamente in uno dei capitoli più amati della serie, sia per chi desidera iniziare la sua avventura nel mondo Pokémon con un classico dalla bellezza unica.

Vedi su Amazon