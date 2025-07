Il panorama dei giochi strategici su console si prepara ad accogliere uno dei titoli più attesi dell'anno, mentre gli sviluppatori polacchi di 11 bit studios si preparano a lanciare una sfida ambiziosa.

Frostpunk 2 (qui la nostra recensione della versione PC), il seguito del celebre city builder post-apocalittico ambientato in un mondo ghiacciato, approderà su PlayStation 5 e Xbox Series il prossimo 18 settembre, portando con sé una serie di innovazioni pensate specificamente per l'esperienza console.

La notizia arriva a distanza di quasi un anno dal debutto su PC, avvenuto il 20 settembre 2024, e promette di ridefinire gli standard per i giochi di strategia complessa su piattaforme domestiche.

L'adattamento di un gioco strategico complesso dalle tastiere e mouse ai controller rappresenta sempre una sfida tecnica significativa, ma il team di sviluppo sembra aver trovato soluzioni innovative.

L'interfaccia circolare è stata completamente riprogettata partendo dalle lezioni apprese durante il porting del primo Frostpunk, con l'obiettivo di rendere la gestione della politica e della popolazione di New London fluida e intuitiva.

I giocatori potranno navigare tra i diversi distretti utilizzando i tasti dorsali del controller, mentre un sistema di menu radiali dinamici apparirà automaticamente sopra le risorse, mostrando le azioni specifiche disponibili.

Igor Skibinski, coordinatore della produzione di Frostpunk 2, ha spiegato come inizialmente il team abbia cercato di mantenere il più possibile le soluzioni dell'interfaccia PC, ma si sia presto reso conto che i due giochi differivano troppo in termini di gameplay per permettere una semplice trasposizione.

L'ambizione dichiarata è quella di dimostrare ancora una volta che anche i giochi di strategia più complessi possono risultare intuitivi e soddisfacenti su console.

Il titolo sarà disponibile dal day one anche attraverso Game Pass, garantendo un accesso immediato a milioni di abbonati al servizio Microsoft.

Questa scelta strategica potrebbe rivelarsi fondamentale per raggiungere un pubblico più ampio, considerando che i giochi di strategia tradizionalmente faticano a trovare spazio nel mercato console rispetto ai più popolari action o sparatutto.

Skybound Games si occuperà della distribuzione delle edizioni fisiche, che saranno disponibili in tre varianti distinte. La Icebreaker Edition includerà il gioco completo su disco, un diorama pop-up di New London, la novella digitale "Warm Flesh" e un artbook digitale che documenta la creazione del mondo di gioco.

Chi desidera un'esperienza ancora più ricca potrà optare per la Whiteout Edition, che aggiunge una shadow box multi-livello con illuminazione LED integrata, l'upgrade Deluxe Edition con tre contenuti scaricabili futuri, un portachiavi in metallo smaltato, cartoline d'arte premium e adesivi tematici.

Una delle novità più interessanti riguarda il feedback che il porting console avrà sulla versione PC originale. Dopo il lancio su PlayStation 5 e Xbox Series, infatti, anche i giocatori PC riceveranno un aggiornamento che permetterà di utilizzare la nuova interfaccia ogni volta che viene collegato un controller.

Questa scelta dimostra come lo sviluppo cross-platform possa generare benefici per tutte le piattaforme coinvolte, migliorando l'esperienza complessiva indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Il successo di questa operazione potrebbe aprire la strada a futuri porting di giochi strategici complessi su console, un genere che storicamente ha trovato la sua casa naturale su PC ma che, con le giuste accortezze tecniche e di design, potrebbe conquistare anche il pubblico delle piattaforme domestiche.

L'appuntamento è fissato per settembre, quando scopriremo se l'ambizione di 11 bit studios si tradurrà in una nuova pietra miliare per il gaming strategico su console.