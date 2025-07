Il lancio di Wuchang: Fallen Feathers (qui il nostro parere) si è trasformato in un vero e proprio incubo per gli sviluppatori di Leenzee, che si sono trovati a fronteggiare una valanga di recensioni negative su Steam principalmente dovute a problemi di ottimizzazione su PC.

Il soulslike, pur essendo riuscito a posizionarsi tra i titoli più venduti della piattaforma durante la settimana di debutto, ha ottenuto la temuta classificazione "Prevalentemente negativo" che rappresenta spesso una condanna a morte per molti videogiochi.

La situazione ha spinto il team di sviluppo a correre ai ripari con un aggiornamento d'emergenza rilasciato appena due giorni dopo il lancio ufficiale.

La patch 1.3 è stata concepita specificamente per rispondere alle lamentele più pressanti della community, concentrandosi principalmente sui problemi di performance che affliggevano i giocatori con configurazioni hardware meno potenti.

L'aggiornamento introduce ottimizzazioni significative per la gestione della VRAM delle schede grafiche di fascia bassa, accompagnate da miglioramenti nella gestione della memoria per quanto riguarda la qualità delle texture.

Gli sviluppatori hanno inoltre implementato limitazioni per la risoluzione di supersampling, una mossa pensata per evitare quello che definiscono "degrado involontario delle performance".

Secondo Leenzee, questi interventi combinati dovrebbero garantire una maggiore stabilità generale del gioco, riducendo sensibilmente crash improvvisi e problemi di stuttering che avevano reso frustrante l'esperienza per molti utenti.

I problemi di Wuchang non si sono limitati esclusivamente all'aspetto tecnico. Il titolo, venduto a 50 euro, ha dovuto affrontare anche controversie legate a prezzi errati in diverse regioni geografiche, creando confusione e malcontento tra i potenziali acquirenti.

Parallelamente, numerosi giocatori che avevano acquistato la Deluxe Edition si sono ritrovati impossibilitati a riscattare tutti i contenuti bonus promessi.

Come gesto di buona volontà per compensare i disagi subiti, lo studio ha deciso di distribuire gratuitamente la colonna sonora digitale del gioco a tutti gli acquirenti, indipendentemente dalla versione posseduta.

Nonostante le priorità fossero chiaramente concentrate sui problemi di performance, gli sviluppatori hanno trovato il tempo per apportare alcune modifiche mirate al gameplay. Il soulslike, pur ricevendo apprezzamenti generali per la sua proposta ludica, era stato criticato per alcuni picchi di difficoltà particolarmente frustranti che interrompevano bruscamente la curva di apprendimento dei giocatori.

L'intervento più significativo ha riguardato una sezione con mine terrestri presente nel secondo capitolo, descritta da molti come un muro invalicabile. Gli sviluppatori hanno ridotto sia il numero di esplosivi presenti nell'area sia i danni inflitti da quelli rimanenti, con l'obiettivo dichiarato di "creare una sfida più equa e divertente".

Tuttavia, il team non ha ancora toccato i boss più controversi, suggerendo che potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti per bilanciare completamente l'esperienza.

La situazione di Wuchang presenta un interessante paradosso del mercato videoludico contemporaneo. Nonostante la pioggia di critiche riguardanti crash frequenti e cali di framerate, il titolo è riuscito comunque a conquistare una posizione di rilievo nella classifica dei più venduti di Steam durante la settimana di lancio.

Questo fenomeno dimostra come la formula dei soulslike continui a esercitare un fascino irresistibile sui giocatori, anche quando l'esecuzione tecnica lascia a desiderare.

Resta da vedere se gli sforzi degli sviluppatori riusciranno a ribaltare rapidamente la reputazione negativa che il gioco si è guadagnato su Steam, oppure se sarà necessario un lavoro più prolungato per riconquistare la fiducia della community.

La sfida per Leenzee sarà quella di capitalizzare sull'interesse commerciale dimostrato dai giocatori, trasformandolo in consenso critico attraverso un supporto post-lancio costante e mirato.