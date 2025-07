Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a agosto 2025. Da segnalare la seconda e attesissima stagione di Mercoledì e il secondo film di Mononoke.

Mercoledì Stagione 2 - 6 agosto

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Mononoke - Il Film 2: Le Ceneri dell'Ira - 14 agosto

Lo Speziale ritorna quando l'harem di Edo affronta una nuova crisi, mentre faide familiari, turbamenti interiori e profonde invidie danno vita a uno spirito infuriato.

La notte arriva sempre - 15 agosto

Tratto dal bestseller di Willy Vlautin, La notte arriva sempre narra la storia di Lynette (Vanessa Kirby), una donna che rischia tutto per assicurarsi la casa che rappresenta un futuro per la sua famiglia. In una pericolosa odissea nell'arco di una sola notte, Lynette è costretta a confrontarsi con il suo oscuro passato per poter finalmente sentirsi libera.

Ogni Maledetto Fantacalcio - 27 agosto

Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? È questa l’insolita domanda che si deve porre una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), mentre interroga Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello). Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia” nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi. Il giorno del suo matrimonio – e dell’ultima, decisiva giornata di campionato – Gianni però non si è presentato all’altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D’Amico), l’ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti... e una quantità sospetta di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus... e vendetta.

Il Club dei Delitti del Giovedì - 28 agosto

Tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman, Il Club dei Delitti del Giovedì segue i quattro irrefrenabili pensionati Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) mentre trascorrono il tempo divertendosi a indagare su casi di omicidi irrisolti. Quando una morte inspiegabile ha luogo sulla loro soglia di casa e si ritrovano con un vero e proprio caso tra le mani, la loro attività di investigatori dilettanti prende una piega emozionante. La produzione del film diretto da Chris Columbus è il più recente risultato della partnership tra Netflix e Amblin Entertainment.