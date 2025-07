Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming ad agosto 2025. Da segnalare Il Blindato dell'Amore, la nuova commedia con Eddie Murphy, e la quarta stagione di Upload.

Accedi a Prime Video con il tuo abbonamento Amazon Prime

Il blindato dell'amore - 6 agosto

Nella commedia action Il blindato dell’amore, quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), cadono nell'imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali guidati da un'astuta stratega, Zoe (Keke Palmer), il cui piano va ben oltre il semplice furto di denaro. Mentre intorno a loro si scatena il caos, l'improbabile duo dovrà barcamenarsi tra gravi pericoli, personalità agli antipodi e una giornata storta che continua a peggiorare.

Butterfly - 13 agosto

Butterfly è una serie spy thriller che esplora complesse dinamiche familiari all’interno dell'intricato mondo dello spionaggio globale. Protagonista della serie è David Jung (Kim), un enigmatico e alquanto imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani che vive in Corea del Sud. La vita di David va improvvisamente in frantumi quando le conseguenze di una decisione sbagliata presa in passato tornano a tormentarlo e si ritrova braccato da Rebecca (Hardesty), una giovane agente, sociopatica e letale, incaricata di ucciderlo dalla sinistra organizzazione di spionaggio per cui lavora, Caddis.

Upload Stagione 4 - 25 agosto

In questo finale di stagione in quattro parti, l'IA senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di spazzare via Lakeview (e il mondo!). Tra avidi manager, misteri ancora irrisolti e cuori infranti in VR e nella vita reale, i nostri personaggi saranno messi alla prova come mai prima d'ora. L'unico modo per superare tutto questo e salvare l'umanità dalla cancellazione sarà collaborare insieme un'ultima volta.

The Terminal List: Lupo Nero - 27 agosto (primi 3, i successivi 4 uno ogni settimana fino al 24 settembre)

Creata da Jack Carr, autore del bestseller del New York Times “The Terminal List” e dal creatore e showrunner della prima stagione dell’omonima serie, David DiGilio, The Terminal List: Dark Wolf è una serie prequel incentrata sul personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch), nel periodo di passaggio dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti (Navy SEAL) al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. La serie, di genere spy thriller, esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che comporta. The Terminal List: Dark Wolfvedrà anche Chris Pratt riprendere il suo ruolo di James Reece.

LEGO Ninjago Legends: Monstrosity Stagione 1 - 1 agosto

Dopo la misteriosa “Fusione” che ha stravolto il mondo, Kai si ritrova disperso nella Terra dei Mostri, un regno ostile popolato da creature spaventose. Senza i suoi compagni ninja, dovrà affrontare da solo un viaggio pieno di pericoli e segreti oscuri. Tra alleanze inaspettate e sfide interiori, scoprirà cosa significa davvero essere un eroe.