7 collector's edition di cui non hai mai sentito parlare

Siete pronti a scoprire le Collector's Editions più esclusive e sorprendenti di cui non avete mai sentito parlare? Se siete amanti dei giochi da collezione, queste edizioni limitate vi lasceranno a bocca aperta. In questa guida, esploreremo alcune delle edizioni speciali più ricercate, ognuna caratterizzata da contenuti unici, oggetti da collezione e, ovviamente, tanto valore aggiunto. Ecco una panoramica delle edizioni che non possono mancare nella vostra collezione.

Among Us Impostor Edition

L'Among Us Impostor Edition è pensata per i fan più appassionati del celebre gioco multiplayer, e include una vasta gamma di contenuti esclusivi che arricchiscono l’esperienza di gioco. Oltre al gioco base, questa edizione contiene tutti i principali pacchetti DLC: il Pacchetto Airship, il Pacchetto skin Polus e MIRA HQ, e una collezione di adorabili compagni con il Pacchetto Criceto, Xenogranchio, Cerebrolumaca, Stickmin e il Pacchetto Mininauta. Non è solo un’edizione digitale: la Impostor Edition include anche diversi oggetti fisici da collezione, come un peluche viola del crewmate, una spilla smaltata e un poster della mappa Skeld pieghevole. Il tutto è racchiuso in una splendida confezione da collezione che rende questa edizione imperdibile per chi vuole portare il mondo di Among Us anche fuori dallo schermo.

Mike Mignola's Hellboy: Web of Wyrd Collector's Edition

Per i fan del celebre fumettista Mike Mignola, la Collector's Edition di Hellboy: Web of Wyrd rappresenta un tesoro irrinunciabile. Questa edizione include non solo il gioco fisico, ma anche uno straordinario artbook di 112 pagine, intitolato "The Art of Mike Mignola’s Hellboy Web of Wyrd". Questo libro presenta le opere d'arte originali di Mignola, realizzate appositamente per il gioco e ne svela i dettagli creativi con illustrazioni uniche. La confezione si presenta in una scatola da collezione decorata, perfetta per ogni appassionato del celebre demone rosso

King’s Bounty II - King Collector's Edition

La King Collector's Edition di King's Bounty II è un’edizione esclusiva pensata per i fan dei giochi di strategia e RPG. Include una serie di contenuti digitali bonus che migliorano l'esperienza di gioco, come il Cavallo da guerra Mastini della guerra, unità speciali come le Aquile fiammeggianti e il Golem lanciafiamme, oltre a potenti equipaggiamenti leggendari come la Verga dell'inganno e l'Armatura del vacuo. Gli oggetti da collezione fisici comprendono un artbook con copertina rigida, la colonna sonora su supporto fisico, un poster fronte-retro con illustrazioni e una Corona del re, perfetta per arricchire la propria collezione.

Syberia: The World Before - Collector’s Edition

Gli amanti delle avventure grafiche troveranno irresistibile la Collector's Edition di Syberia: The World Before, un titolo che unisce narrazione profonda e una grafica straordinaria. Oltre al gioco completo, questa edizione include una vasta gamma di contenuti fisici: una statua di Kate e Dana, il cofanetto Steelbook, una mappa dettagliata del mondo di gioco, un set di cartoline artistiche e una litografia esclusiva. Non mancano anche contenuti digitali come la colonna sonora, un artbook digitale e lo script del prologo del gioco. Questa edizione si distingue per la presenza di una music box che riproduce il tema principale del gioco, un oggetto da collezione raffinato che aggiunge un tocco di classe a questa edizione già di per sé eccezionale.

Turrican - Collector's Edition

Amanti del retrogaming? La Collector’s Edition di Turrican è un viaggio nostalgico nel passato. Questo platform iconico torna in una versione rinnovata, ma con lo stile originale che ha reso celebre il titolo. L’edizione da collezione include il gioco, 2 poster reversibili, un artbook, sticker, una spilla, carte in acrilico, un video documentario in Blu Ray, la soundtrack su CD e una cartolina autografata. Questa edizione è un tributo perfetto a uno dei giochi più amati degli anni '90 e sarà sicuramente apprezzata da chi ha vissuto quell'epoca videoludica​.

Wonder Boy Anniversary - Collector's Edition

Wonder Boy è una delle serie più amate e longeve nel mondo dei videogiochi, e la sua Anniversary Collector's Edition celebra questa eredità con una serie di oggetti da collezione imperdibili. Questa edizione contiene il gioco per Nintendo Switch o PlayStation 5, accompagnato da un manuale colorato e racchiuso in una confezione da collezione con chiusura magnetica. Tra gli oggetti più interessanti, troviamo un artbook con copertina rigida, una soundtrack con i brani più iconici della serie, un diorama acrilico, un set di cartoline da vacanza e una moneta commemorativa. Inoltre, è incluso anche un poster A2 reversibile e un set di adesivi che celebrano i momenti più importanti della serie. Tutti questi oggetti contribuiscono a creare un pacchetto che renderà felice ogni fan di lunga data.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef Collector’s Edition

Se siete fan dell'universo brutale di Warhammer 40,000, non potete perdervi la Collector’s Edition di Shootas, Blood & Teef, disponibile in sole 2.500 copie numerate in tutto il mondo. Questa edizione limitata include una ricca serie di oggetti esclusivi, come un diorama acrilico con i quattro personaggi principali, una colonna sonora originale su 2 CD, un portachiavi metallico a forma di Shoota, quattro standees di Ork Boyz, un set di adesivi con i personaggi e una patch in tessuto a forma di teschio. Completano il pacchetto un poster A2 double-face, una spilla smaltata e un manuale colorato del gioco. Tutto questo viene racchiuso in una scatola da collezione, rendendo l'edizione un autentico tesoro per i fan più accaniti di Warhammer.