24 buste di Magic Assassin’s Creed a soli 154€: DA COLLEZIONE!

Amazon offre oggi un'affascinante opportunità per i fan di Magic The Gathering e Assassin’s Creed con la confezione delle 24 buste di Magic Assassin’s Creed a soli 154,19€, scontata dal prezzo originale di 168€. Questo set esclusivo vi consentirà di immergervi nell'universo di Assassin’s Creed perché ogni busta racchiude la magia di momenti indimenticabili e personaggi iconici arricchiti da splendide illustrazioni e meccaniche innovative. Con la possibilità di trovare carte di rarità elevata, carte foil e senza bordo in ogni busta, questa confezione rappresenta un'opportunità imperdibile per allargare la vostra collezione e vivere infinite avventure strategiche sul tavolo da gioco. E a proposito, avete effettuato il pre-order su Assassin's Creed Shadows?

Confezione con 24 buste di Magic Assassin’s Creed, chi dovrebbe acquistarla?

Questa confezione da 24 buste rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di carte collezionabili e, in particolare, per i fan dell'universo di Assassin's Creed. Consigliata a chi cerca un'esperienza che unisce l'intensità della narrazione ai meccanismi strategici di Magic The Gathering, questa serie speciale offre un tuffo emozionante nell'iconico mondo del videogioco. Grazie alle buste piene di carte dedicate, i giocatori avranno la possibilità di ritrovare i luoghi, i personaggi e gli oggetti cult della serie, oltre a poter arricchire la propria collezione con carte rare, foil e senza bordo.

Allo stesso tempo, ogni busta potrebbe nascondere una carta senza bordo con incredibili illustrazioni che spingono l'esperienza di gioco e la collezione a un nuovo livello. Con la possibilità di trovare carte di rara bellezza e rarità, ogni apertura di busta promette sorprese e soddisfazioni, rendendo ogni momento un'occasione unica per immergersi in una delle saghe più amate dai gamers di tutto il mondo. La confezione va incontro alle esigenze di chi gioca per divertimento con gli amici sia di chi persegue la competizione a livelli più elevati.

Offerta al prezzo di 154,19€, la confezione con le 24 buste di Magic Assassin’s Creed rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati e gli amanti dei giochi di carte. Non solo aumenterete la vostra collezione con elementi rari e di qualità superiore, ma vi immergete anche in una storia ricca e affascinante che fonde perfettamente due universi epici. Vi consigliamo sicuramente l'acquisto: è un’aggiunta preziosa sia per i giocatori che per i collezionisti.

