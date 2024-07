10 giochi da tenere d'occhio durante il Prime Day

Il Prime Day Amazon torna anche quest'anno, un evento atteso da milioni di appassionati dello shopping online. Se non siete familiari con questa ricorrenza, sappiate che si tratta di un periodo ricco di promozioni esclusive durante il quale numerosi articoli vengono proposti a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Non sottovalutate l'importanza di questa occasione: vi garantiamo che durante questo Prime Day troverete una vasta selezione di videogiochi scontati a tariffe talmente convenienti da sembrare quasi irreali. Se desiderate aggiudicarvi i titoli più ambiti del momento per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, siete nel posto giusto!

In questa guida abbiamo accuratamente selezionato 10 giochi imperdibili per il Prime Day 2024, tutti disponibili a prezzi estremamente competitivi. È come se vi steste assicurando un intero anno di intrattenimento videoludico con un investimento minimo. Prima di proseguire, vi ricordiamo che se state pensando di rinnovare la vostra postazione gaming, magari in previsione di queste giornate di sconti, potrete trovare numerose proposte interessanti nelle nostre guide dedicate alle migliori scrivanie gaming e alle migliori sedie gaming disponibili su Amazon.

IMPORTANTE: queste offerte sono valide SOLO il 16 e 17 luglio, SOLO per gli utenti Amazon Prime e SOLO per determinate console. E naturalmente sono soggette ad esaurimento scorte.

Elden Ring

Elden Ring, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco, è un action RPG che ha conquistato critica e pubblico grazie alla sua complessa narrazione e al vasto mondo aperto. Ambientato nelle "Lands Between", i giocatori assumono il ruolo dei "Tarnished", eroi esiliati che devono esplorare terre devastate da guerre e creature mitiche per ricomporre l'Elden Ring e diventare Elden Lord. La trama intricata, scritta in collaborazione con George R.R. Martin, e il gameplay che combina esplorazione, combattimenti strategici e una vasta personalizzazione dei personaggi rendono questo gioco un'esperienza imperdibile.

Nel corso del gioco, i giocatori possono esplorare vasti campi, colline ondulate e vette rocciose, incontrando creature mitologiche e orrori ineffabili. Ogni area del mondo di Elden Ring è ricca di segreti, trappole e boss formidabili, che offrono sfide uniche e gratificanti. Le meccaniche di gioco includono una varietà di abilità, la possibilità di utilizzare la furtività per evitare pericoli e un sistema di combattimento complesso che premia la precisione e la strategia. Con l'espansione "Shadow of the Erdtree", uscita recentemente, i giocatori hanno avuto accesso ad ancora più contenuti e avventure nel già vasto universo di Elden Ring.

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 rappresenta una nuova era per il franchise calcistico più popolare del mondo, precedentemente noto come FIFA. Questo capitolo introduce miglioramenti significativi nel gameplay, nuove modalità di gioco e un motore grafico avanzato che offre un realismo senza precedenti. Con licenze ufficiali per squadre, stadi e competizioni, EA Sports FC 24 promette di essere il punto di riferimento per gli appassionati di calcio digitale.

Oltre ai miglioramenti grafici, EA Sports FC 24 introduce nuove tecniche di dribbling, passaggio e tiro, che rendono l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica. Le modalità di gioco includono il classico "Carriera", dove i giocatori possono gestire un club o una nazionale, e la popolare modalità "Ultimate Team", che permette di costruire una squadra dei sogni con giocatori storici e attuali. Le dinamiche di gioco migliorate e l'attenzione ai dettagli fanno di EA Sports FC 24 un titolo imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

Luigi's Mansion 2 HD

Il ritorno di Luigi in Luigi's Mansion 2 HD è stato atteso con grande entusiasmo dai fan della serie. Questa versione rimasterizzata per Nintendo Switch offre grafica migliorata e nuovi contenuti che arricchiscono l'esperienza di gioco originale. I giocatori guideranno Luigi attraverso varie magioni infestate, risolvendo enigmi e catturando fantasmi con il suo fidato Poltergust.

Ogni mansion offre una serie di sfide uniche, con fantasmi che richiedono strategie diverse per essere catturati. La grafica in HD e gli effetti sonori migliorati creano un'atmosfera coinvolgente, rendendo ogni esplorazione un'avventura emozionante. Inoltre, il gioco offre modalità multiplayer che permettono ai giocatori di collaborare o sfidarsi in mini-giochi divertenti e competitivi, aggiungendo ulteriori ore di intrattenimento al già ricco contenuto del gioco.

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è il sequel diretto di "Breath of the Wild", uno dei giochi più acclamati della storia di Nintendo. Con una nuova trama che approfondisce la mitologia di Hyrule, meccaniche di gioco rinnovate e un mondo ancora più vasto da esplorare, questo titolo è destinato a diventare un classico immediato per i fan della serie.

Il gioco introduce nuove abilità per Link, permettendo una maggiore interazione con l'ambiente e nuovi modi di risolvere enigmi. Le vaste terre di Hyrule sono ricche di segreti, dungeon e missioni secondarie che offrono sfide e ricompense uniche. L'attenzione ai dettagli e l'evoluzione della storia rendono Tears Of The Kingdom un'avventura epica che continua a stupire e coinvolgere i giocatori di tutto il mondo.

Stellar Blade

Stellar Blade è un'avvincente odissea futuristica che ridefinisce il genere action-adventure. Creato dal talentuoso team di Shift Up e distribuito da Sony Interactive Entertainment, questo capolavoro videoludico vi catapulterà in un universo distopico dove l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Originariamente svelato come Project EVE, il gioco vi metterà nei panni di Eve, un'eroina dalle capacità sovrumane, incaricata di respingere un'invasione aliena e salvare il destino del pianeta Terra.

Immergetevi in un'esperienza di gioco rivoluzionaria che fonde sapientemente combattimenti adrenalinici, esplorazione avvincente e una trama coinvolgente. Padroneggerete un vasto arsenale di armi innovative e tecniche di combattimento uniche, garantendovi un'avventura variegata e appassionante. Gli scenari di Stellar Blade vi lasceranno senza fiato: dalle metropoli in rovina a panorami naturali mozzafiato, ogni ambientazione è un capolavoro di dettagli. La grafica all'avanguardia e gli effetti visivi straordinari vi immergeranno in un mondo virtuale di incredibile realismo. A completare l'opera, una colonna sonora epica e un doppiaggio magistrale arricchiranno la vostra esperienza emotiva.

Final Fantasy VII Rebirth

Il tanto atteso Final Fantasy VII Rebirth continua la narrazione epica iniziata con "Final Fantasy VII Remake". Con una grafica mozzafiato, combattimenti in tempo reale e una storia che espande l'universo di uno dei giochi più amati di sempre, questo capitolo promette di essere un'esperienza indimenticabile per i vecchi e nuovi fan della saga.

La nuova iterazione di Final Fantasy VII introduce nuovi personaggi e location, ampliando l'universo di gioco con nuove missioni e storie secondarie. Il sistema di combattimento combina elementi di strategia e azione in tempo reale, offrendo una sfida avvincente e dinamica. La profondità della trama e la qualità della narrazione rendono Final Fantasy VII Rebirth un titolo imperdibile per tutti gli appassionati di RPG.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe è il titolo definitivo per gli appassionati di corse arcade. Disponibile per Nintendo Switch, questa versione include tutti i DLC del gioco originale e introduce nuovi personaggi, kart e circuiti. Il multiplayer locale e online garantisce ore di divertimento sfrenato per giocatori di tutte le età.

Il gioco offre una vasta gamma di modalità, dalle classiche gare ai tornei personalizzati, permettendo ai giocatori di sfidarsi in modi sempre nuovi e divertenti. La grafica colorata e vivace, combinata con una colonna sonora coinvolgente, crea un'esperienza di gioco che è allo stesso tempo nostalgica e innovativa. Mario Kart 8 Deluxe continua a essere uno dei titoli più amati e giocati su Nintendo Switch, grazie alla sua capacità di unire divertimento e competizione in un unico pacchetto.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è un RPG ambientato nel mondo magico di Harry Potter, sviluppato da Portkey Games. I giocatori possono esplorare Hogwarts e i suoi dintorni, imparare incantesimi, preparare pozioni e scoprire segreti antichi. La possibilità di creare il proprio mago o strega e vivere una storia originale ambientata nel XIX secolo rende questo gioco un sogno che diventa realtà per i fan della saga.

Il gioco offre una vasta gamma di attività e missioni, che permettono ai giocatori di immergersi completamente nell'universo magico. Dalla partecipazione alle lezioni a Hogwarts alla scoperta di misteri nascosti nelle foreste circostanti, Hogwarts Legacy offre un'esperienza di gioco ricca e variegata. La grafica dettagliata e l'attenzione ai dettagli rendono ogni angolo del mondo magico incredibilmente realistico e affascinante.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage si presenta come un omaggio alle radici della celebre saga, riportando in auge gli elementi fondamentali che hanno reso iconici i primi capitoli. Questo nuovo episodio si concentra sul gameplay stealth, sul parkour acrobatico e sulle missioni di assassinio, pilastri portanti della serie. Ambientato nella Baghdad del IX secolo, durante l'età d'oro della Casa della Saggezza, il gioco vi farà vestire i panni di Basim Ibn Ishaq, figura già nota ai fan di Assassin's Creed Valhalla. In questo prequel, esplorerete le origini del protagonista e il suo cammino verso la maestria nell'arte dell'assassinio.

L'open world di Mirage vi immergerà in una ricostruzione storica mozzafiato della capitale abbaside, brulicante di vita e ricca di dettagli architettonici autentici. Avrete la libertà di vagare per le strade affollate, interagire con una variegata gamma di personaggi e svelare i misteri celati tra i vicoli della città. Le missioni secondarie approfondiranno la trama principale, arricchendo l'esperienza narrativa. Il sistema di gioco privilegia l'approccio furtivo: potrete sfruttare le vostre abilità acrobatiche per muovervi agilmente tra i tetti, confondervi tra la folla e utilizzare un vasto arsenale di strumenti per eliminare i vostri obiettivi nell'ombra. Il combattimento è stato raffinato per offrirvi scontri più tattici e meno frenetici rispetto ai capitoli più recenti.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, capolavoro di Rockstar Games, si erge ancora oggi come un faro nel panorama dei giochi open world. Lanciato nel 2018, questo gioiello videoludico continua a incantare i giocatori con la sua straordinaria immersività. Immergetevi nell'anno 1899, nel cuore del tramonto del Far West, e vestite i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge della banda Van der Linde, alle prese con un mondo in rapida evoluzione.

Lasciatevi conquistare da un mondo virtuale mozzafiato, dove ogni angolo racconta una storia. Dalle vette innevate alle praterie sconfinate, dalle foreste lussureggianti alle città in fermento, ogni location pullula di vita e opportunità. La cura maniacale per i dettagli e una narrazione avvincente elevano Red Dead Redemption 2 a vette artistiche, esplorando tematiche profonde come la fedeltà, l'onore e la lotta per la sopravvivenza. Il gameplay vi coinvolgerà con un mix esplosivo di azione in terza persona, scontri ravvicinati, attività di caccia e pesca, e interazioni sociali complesse.

Personalizzate il vostro arsenale, scegliete il destriero perfetto e modellate l'aspetto di Arthur a vostro piacimento. Le vostre scelte morali non saranno mere formalità: plasmeranno i rapporti con gli altri personaggi e influenzeranno il corso degli eventi. In questo universo digitale, ogni vostra decisione avrà un peso, rendendo l'esperienza di gioco unica e profondamente personale.