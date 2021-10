Aloy avrà presto la statuetta chibi che avete sempre desiderato

Quando Sony presentò il personaggio di Aloy, in occasione di Horizon: Zero Dawn, i suoi intenti erano chiari: sperava che potesse diventare una nuova icona del mondo PlayStation, come altri personaggi prima di lei.

Oggi, sappiamo che effettivamente la giovane esploratrice Nora protagonista della saga di Guerrilla Games è diventata iconica e riconoscibile nel mondo dei videogiochi: così tanto, che le edizioni speciali di Horizon: Forbidden West che contengono anche la sua statuetta sono andate a ruba, così tanto che è diventata anche un personaggio nel popolarissimo Genshin Impact.

Se, allora, siete collezionisti di memorabilia a tema videoludico e siete contemporaneamente anche tra coloro che amano Aloy, sarete felici di sapere che ben presto potrete portare a casa anche una nuova statuetta: stiamo parlando di una Nendoroid, che arriverà direttamente dal Giappone e che proporrà in formato chibi e in miniatura la celebre eroina di Horizon.

Aloy in Horizon Zero Dawn

L’annuncio è arrivato direttamente da GoodSmile Company, la produttrice dei Nendoroid, che purtroppo non ha per ora annunciato quale sarà la data di lancio della statuetta, limitandosi a far sapere che arriverà presto e a diffonderne un artwork.

Di solito, i Nendoroid vengono proposti in versioni differenti a seconda degli accessori, quindi è probabile che anche Aloy sarà più o meno accessoriata a seconda del modello che sceglierete – magari per quanto riguarda arco e faretra.

I prezzi di queste statuette in euro di solito si aggirano intorno ai 60€ per i modelli standard che includono la base in cui esporle, ma anche in questo caso aspettiamo di saperne di più direttamente dal produttore o da Guerrilla Games, che ha annunciato con entusiasmo l’iniziativa:

Siamo davvero entusiasti di annunciare questa iniziativa! Aloy da Horizon: Forbidden West si unisce alla line-up dei Nendoroid!

Mentre rimaniamo in attesa di notizie sul Nendoroid, vale la pena ricordare che qualcosa si muove che faccia pensare a un Horizon anche multiplayer per il futuro, magari dopo Forbidden West.

Nel frattempo, però, tutte le attenzioni si concentrano sul sequel di Zero Dawn: dopo le polemiche delle scorse settimane, il gioco includerà l’upgrade gratis da PS4 a PS5 e, assicura Sony, la versione per console di vecchia generazione non sarà comunque penalizzata in modo significativo rispetto a quella sulle ultime console.

In attesa di rivedere Forbidden West all’opera, il momento è propizio per recuperare Zero Dawn: offerto gratis da Sony in occasione della quarantena del 2020, per incoraggiare le persone a rimanere a casa intrattenendosi con le avventure di Aloy, il titolo ha avuto da poco il lancio di un nuovo aggiornamento, volto ancora a migliorarne alcuni aspetti tecnici.

E, se non lo avete ancora fatto, sappiate che giocarci in mezzo a una pandemia mondiale fa davvero un certo effetto – almeno sulla sottoscritta.