Horizon Forbidden West, versione PS4 non sarà penalizzata rispetto a PS5

Dopo tutto il rumore generato intorno ad Horizon Forbidden West, in merito alla questione delle versioni cross-gen del gioco, si torna a parlare proprio della versione PS4 in rapporto a quella PS5.

In origine, Horizon Zero Dawn fu un vero punto di svolta per la lineup di PlayStation 4, che con il titolo di Guerrilla Games ha dimostrato di saper spingere l’hardware oltre i limiti.

La questione delle versioni cross-gen di Horizon Forbidden West fu molto discussa non molto tempo fa, soprattutto per le varie dichiarazioni di Sony che hanno portato al dietrofront sull’aggiornamento.

Una vicenda che ha portato Sony, infine, a prendere una linea netta per quanto riguarda il futuro dei giochi che usciranno sia su PS4 che su PS5.

La grande preoccupazione riguardo i titoli che escono su due hardware così diversi risiede inevitabilmente nelle prestazioni.

In questo contesto, molti si chiedono se su PlayStation 4 il titolo sarà in qualche modo penalizzato o castrato dallo sviluppo su entrambe le piattaforme.

La risposta arriva dal PlayStation Blog come sempre, in cui Bo de Vries, il community lead di Guerrilla, parla di come è stato sviluppato Horizon Forbidden West.

Nel post, che racconta in generale lo sviluppo del personaggio di Aloy e cosa possiamo aspettarci nel prossimo episodio, c’è un paragrafo molto interessante che coinvolge lo sviluppo del titolo:

«Abbiamo sviluppato e testato il gioco in contemporanea su PlayStation e PlayStation 5, perché è molto importante per noi, come studio, assicurarci che i giocatori PlayStation 4 ottengano un’esperienza ugualmente immersiva.»

E, come accennavamo, questa maggiore sicurezza deriva dall’esperienza fatta con il lavoro sul predecessore:

«Con la nostra conoscenza da Horizon Zero Dawn, sapevamo di avere ancora delle risorse inesplorate che potevano spingere il realismo e la qualità dei nostri personaggi in avanti.»

Insomma, c’è ancora qualcosa che PlayStation 4 può fare al servizio di Horizon Forbidden West, di cui potete prenotare già una delle edizioni limitate.

Una delle quali, però, non contiene il disco di gioco al suo interno, ma in compenso una statua clamorosa dai dettagli incredibili.

E se avete bisogno di aggiornarvi e di sapere tutto, ma proprio tutto, su Horizon Forbidden West, non dovete far altro che consultare la nostra guida.