Horizon diventa multiplayer dopo Forbidden West? C’è l’indizio di Guerrilla

Guerrilla Games è attualmente al lavoro per la realizzazione di Horizon Forbidden West, l’ultima attesa avventura di Aloy in arrivo sia su PS4 che su PS5, ma stando alle ultime indiscrezioni starebbe già pensando al futuro della saga.

Sul sito ufficiale degli sviluppatori è infatti comparsa un’offerta di lavoro relativa ad un nuovo misterioso progetto, che potrebbe essere proprio un capitolo multiplayer ambientato nell’universo di Horizon Zero Dawn.

Ricordiamo che per la prossima avventura di Aloy, a differenza di altre esclusive PlayStation, sarà disponibile anche l’upgrade gratis da PS4 a PS5.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno rassicurato più volte i fan che la versione PS4 non sarà in alcun modo penalizzata rispetto alla next-gen.

Secondo quanto riportato da Video Games Chronicle, alcune fonti anonime avevano fatto sapere che Sony avrebbe voluto inserire una modalità co-op già all’interno di Horizon Forbidden West, ma che Guerrilla avrebbe deciso di tagliarla e riservarla per un futuro progetto.

Questo misterioso titolo avrebbe potuto dunque essere uno spin-off online di Horizon, o magari il possibile terzo capitolo della saga, a cui probabilmente si penserà dopo il lancio di Forbidden West.

Ebbene, nel sito di Guerrilla Games adesso è spuntata un’offerta di lavoro che cercherebbe un senior writer con esperienza proprio nei titoli multiplayer online: si tratta di un forte indizio verso il possibile futuro multiplayer della saga.

In particolare, nella pagina dedicata si fa espresso riferimento a una «conoscenza estesa di storie e design narrativi su giochi open world RPG, giochi online e MMORPG» per creare «missioni, il quest writing e il design narrativo».

Non viene comunque fatta menzione in alcun modo del brand Horizon, ma considerando che sia gli sviluppatori che Sony hanno lasciato intendere in più occasioni di voler proseguire nella direzione del multiplayer, l’ipotesi di un terzo capitolo principalmente online comincia a diventare sempre più credibile.

In attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, naturalmente la notizia è da prendere con le dovute precauzioni: potrebbe infatti trattarsi di un nuovo misterioso progetto completamente slegato da Horizon. Ovviamente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Recentemente gli sviluppatori hanno svelato l’edizione Regalla di Forbidden West: pur non avendo al suo interno il disco di gioco sarà presente una enorme statua che si illumina.

Sony ha inoltre voluto svelare più da vicino l’aspetto di Aloy, mostrando dettagliatamente tutti i suoi cambiamenti e fornendo allo stesso tempo una utile guida per cosplayer.

Guerrilla però non ha dimenticato in alcun modo Horizon Zero Dawn: dalla giornata di ieri è disponibile una nuova patch che lo migliora anche su PS5.