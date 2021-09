Horizon Zero Dawn, Guerrilla lo migliora ancora (anche su PS5)

Nonostante l’attesa per il sequel sia discretamente alta, è ora arrivata una sorpresa riguardante Horizon Zero Dawn, una delle esclusive PlayStation più apprezzate di sempre.

Parliamo di una nuova patch per l’avventura di Aloy, già disponibile per il download e che ne migliora alcune prestazioni prestazioni specifiche.

L’aggiornamento servirà a ingannare l’attesa per l’arrivo di Horizon Forbidden West, visto che solo poche settimane fa è stato infatti confermato il rinvio al 2022.

Senza contare che lo stesso Zero Dawn ha ricevuto una patch next-gen di una certa importanza, più precisamente durante lo scorso mese di agosto.

Attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della compagnia, Guerrilla ha confermato le seguenti novità per la patch 1.54 della Complete Edition del gioco.

Questo nuovo aggiornamento include le seguenti modifiche:

Risolto un problema per cui alcune cinematiche non avevano audio su dispositivi audio esterni quando venivano eseguite su console PS5 in modalità retrocompatibilità

Corretto il cursore FOV in modalità foto

Risolti diversi crash durante l’esecuzione su console PS5 in modalità di retrocompatibilità

L’aggiornamento partirà automaticamente una volta che la console si sarà collegata regolarmente alla rete con il vostro account connesso e pronto a giocare.

Ricordiamo anche che alcuni utenti hanno da poco iniziato a domandarsi se una delle tecnologie di Horizon Zero Dawn possa esistere anche nella vita reale.

Ma non solo: Horizon Forbidden West sarà come sicuramente saprete un titolo cross-gen (vale a dire in uscita su PS4 e PS5), ma il team di Guerrilla Games ha già chiarito che questa scelta non limiterà in alcun modo lo sviluppo.

Infine, avete già letto anche quali edizioni del prossimo e atteso Forbidden West includono il disco in formato fisico, a differenza di quelle che vedranno invece la presenza del solo codice digitale riscattabile?