Zlatan Ibrahimović contro FIFA 21: il suo volto è stato usato senza permesso?

FIFA 21 è il nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts, disponibile da diverse settimane, più precisamente dallo scorso 6 ottobre di quest’anno. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows.

Ora, il noto calciatore Zlatan Ibrahimović sembra essersi scagliato contro il gioco ed EA, i quali – a detta del campione – avrebbero usato l’identità del campione svedese militante nel Milan senza il consenso di quest’ultimo.

Zlatan ha pubblicato infatti un tweet piuttosto “aggressivo”:

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020