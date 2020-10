FIFA 21 porta il calcio next-gen su PS5 e Xbox Series X: ecco la data!

EA Sports ha annunciato che l’upgrade di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 4 dicembre.

Il gioco è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma i possessori di una versione current-gen potranno passare alla nuova senza costi aggiuntivi.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020