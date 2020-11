EA Sports risponde a Ibrahimović sul caso FIFA 21

Durante la serata di ieri, vi abbiamo reso noto che il campione Zlatan Ibrahimović ha pubblicato un tweet in cui ha attaccato apertamente EA Sports per aver – a detta del calciatore – utilizzato la sua immagine in FIFA 21 senza permesso.

Inutile dire che la notizia, rimbalzata sui più noti quotidiani d’Italia, ha creato non poco scalpore all’interno della community del simulatore calcistico.

Ora, il publisher ci ha contattati direttamente per replicare in veste ufficiale alle dichiarazioni di Ibra. Trovate lo statement poco sotto, nella sua interezza:

EA SPORTS FIFA è il videogioco di calcio leader nel mondo e, per creare un’esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerosi campionati, squadre e talenti individuali per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, FIFPro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio dei giocatori e dei loro sindacati.

A quanto pare, quindi, Electronic Arts ha sottolineato l’assoluta regolarità degli accordi tra FIFPro e i licenziatari, incluso quindi l’utilizzo del volto del campione del Milan. Al momento in cui scriviamo, Zlatan non sembra aver pubblicato nessuna replica sulla questione, neppure sui suoi profili social ufficiali.

Ricordiamo anche che Ibrahimović è stato protagonista di un episodio legato a PS5: il calciatore ha infatti regalato ad ognuno dei suoi compagni di squadra la nuova PlayStation 5.

FIFA 21 riceverà un aggiornamento a partire dal 4 dicembre prossimo che lo ottimizzerà per le console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S (nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere le prime due immagini in anteprima).

Nella nostra recensione del simulatore di calcio di EA vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»

FIFA 21, incentrato sulla stagione calcistica 2020/2021, è disponibile da ora su PS4, Xbox One e PC. Tra poche settimane il titolo sbarcherà anche su PS5 e Xbox Series X|S.