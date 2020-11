FIFA 21, David Beckham è tornato (ed è davvero fotorealistico)

FIFA 21 è il simulatore calcistico targato Electronic Arts, disponibile da alcuni giorni, più precisamente dallo scorso 6 ottobre di quest’anno, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows.

Pochi giorni fa, il publisher ha deciso di includere nel gioco una guest star d’eccezione, ossia la cantante britannica Dua Lipa.

Le sorprese, però, non sono finite: attraverso il sito ufficiale, EA ha annunciato il ritorno di una leggenda del calcio, ossia David Beckham. Poco sotto, il trailer:

David Beckham si unirà al roster delle ICONE di FUT 21 il 4 dicembre. Entro il 15 gennaio 2021 e a partire dal 15 dicembre scorso, potrete ottenere un oggetto speciale Beckham non scambiabile da aggiungere alla rosa in FUT, per celebrare il debutto del centrocampista inglese ne LaLiga con la maglia del Real Madrid nella stagione 2003/2004.

Ma non solo: Beckham potrà mostrare il suo talento anche nelle strade come Innovatore in VOLTA FOOTBALL. Ecco, poco più in basso, parte della biografia del campione, pubblicata sul portale di Electronic Arts:

Nato ad East London, David Beckham è cresciuto con un’ossessione per il calcio, allenandosi con dedizione giorno dopo giorno. È arrivato a fare parte nel 1992 di un gruppo di giovani giocatori talentuosi che alla fine sarebbero arrivati a dare l’assalto alla Premier League. Rinomato per la sua speciale abilità sui calci piazzati, Beckham ha giocato un ruolo fondamentale nell’emozionante Fnale della UEFA Champions League del 1999. La squadra, sotto 1 a 0, ribaltò con una clamorosa rimonta il risultato vincendo 2 a 1, con entrambi i gol nati da calci d’angolo di Beckham, che garantì uno storico treble per la sua compagine.

FIFA 21 riceverà un aggiornamento vero e proprio che lo ottimizzerà per le console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S. L’upgrade arriverà il 4 dicembre, tanto che nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere le prime due immagini in anteprima.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»

FIFA 21, incentrato sulla stagione 2020/2021, è disponibile da ora su PS4, Xbox One e PC. Tra poche settimane il titolo sbarcherà anche su PS5 e Xbox Series X|S.