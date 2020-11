FIFA 21, prime immagini next-gen da urlo su PS5

Electronic Arts ha pubblicato le prime immagini di FIFA 21 next-gen, condividendole sui propri canali social.

Nei giorni scorsi, il publisher aveva chiarito come avrebbero funzionato i titoli già disponibili per le console ormai old-gen su quelle ormai attuali.

Per FIFA 21 era stato spiegato che per i primi tempi il gioco avrebbe funzionato su Xbox Series X come su Xbox One X, su Xbox Series S come su Xbox One S e su PS5 come su PS4 Pro.

Tuttavia, il titolo riceverà un upgrade vero e proprio che lo ottimizzerà nativamente per le console di ultima generazione.

Non sono state fornite le specifiche di questo upgrade, che arriverà il 4 dicembre, ma oggi abbiamo l’opportunità di vedere le prime due immagini in anteprima.

In questa prima foto possiamo vedere Joao Felix, fantasista dell’Atletico Madrid, in un’espressione realisticamente corrucciata e ombre credibili che scendono sul suo volto.

I capelli e i dettagli del viso così come l’illuminazione in generale sembrano aver ricevuto un aggiornamento sostanziale rispetto alla versione PS4 e Xbox One.

In questa seconda foto abbiamo Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, con il volto rigato di sudore con un livello di dettaglio sensibilmente lontano da quello dell’edizione esistente.

Qui spiccano anche l’illuminazione degli occhi e i capelli che, pur essendo piuttosto corti, danno l’idea di essere estremamente particolareggiati e non una superficie “piatta”.

Per tutti i dettagli sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di FIFA 21 realizzata su PS4.

Da allora, EA Sports è intervenuta con molteplici patch, tra cui una che ha tagliato i bug più spassosi registrati al lancio.