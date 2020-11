Zlatan Ibrahimović ha davvero comprato una PS5 per tutti i suoi compagni di squadra

PS5 è disponibile anche in Europa (e in Italia) dalla giornata di oggi, 19 novembre 2020, dando così ufficialmente il via alla next-gen targata PlayStation anche nel Vecchio Continente.

Saprete fin troppo bene che riuscire a preordinare una console è stata una vera impresa per moltissimi giocatori, alcuni dei quali hanno dovuto purtroppo rassegnarsi al fatto che non sarebbero riusciti a riceverla in tempo per il Day One.

Ora, però, sembra che un celebre calciatore non abbia invece avuto problemi a metterci sopra le mani, tanto da aver deciso di fare un regalo di Natale anticipato a tutti i suoi compagni di squadra.

Zlatan Ibrahimović ha infatti regalato ad ognuno dei suoi “colleghi” la nuova PlayStation 5, dimostrando di essere non solo un grande campione, ma anche un uomo dotato di un’innata generosità.

Poco sotto, trovate le Instagram Stories pubblicate da Mateo Musacchio e Samu Castillejo (via PianetaMilan.it) i quali non hanno potuto fare altro che ringraziare Ibracadabra.

Il nostro consiglio è di non provare assolutamente a fare un calcolo di quanto Zlatan abbia speso per questa spesa folle a tema PlayStation (potreste davvero morire di invidia, specie se siete tra coloro che non sono riusciti a mettere le mani su una console).

Al di fuori della “pazzia” di Ibrahimović, vi suggeriamo ancora una volta il nostro unboxing di PS5 pubblicato solo pochi giorni fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è uscita in Europa e in Italia a partire dalla giornata del 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale (proposta invece a 399,99 euro).