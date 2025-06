Siamo in un periodo decisamente complesso in ambito socio-politico ed economico, e sappiamo che i prezzi di molti mercati sono stati modificati e non rimarranno fermi nei prossimi mesi. Tra questi quello dei videogiochi, in cui Nintendo ha deciso di modificare i prezzi dei proprio prodotti in Canada.

Nintendo ha comunicato che ci saranno delle modifiche ai prezzi per la famiglia di sistemi Nintendo Switch originali e per i prodotti correlati nel mercato canadese (tramite Nintendo of Canada).

Questa variazione di prezzo, motivata dalle condizioni di mercato, riguarderà un'ampia gamma di articoli.

Nello specifico, l'adeguamento interesserà:

Nintendo Switch - Modello OLED

Nintendo Switch (modello base)

Nintendo Switch Lite

Giochi per Nintendo Switch, sia in formato fisico che digitale

Accessori per Nintendo Switch

Inoltre, anche altri prodotti Nintendo, come gli amiibo e gli abbonamenti a Nintendo Switch Online, saranno soggetti a queste modifiche di prezzo.

È importante sottolineare che questo cambiamento di prezzo non si applica a Nintendo Switch 2, né ai suoi accessori o software dedicati. I dettagli specifici sui nuovi prezzi per il mercato canadese saranno resi disponibili sul sito ufficiale di Nintendo Canada, a partire dal 1 agosto.

Uno dei motivi principali è il tasso di cambio sfavorevole tra il dollaro canadese (CAD) e il dollaro statunitense (USD). Se il CAD si indebolisce, importare prodotti diventa più costoso per Nintendo, spingendo all'adeguamento dei prezzi. A questo si aggiungono potenziali tariffe di importazione e gli elevati costi di spedizione e distribuzione in un paese vasto come il Canada.

Anche la dimensione del mercato canadese, più piccolo di quello USA, può influenzare le strategie di prezzo, così come la necessità di bilanciare i margini di profitto globali e l'inflazione generale che aumenta i costi operativi. Due motivi che hanno spinto PS5 a fare la stessa cosa in Brasile, tra l'altro.

Nonostante questo, Nintendo Switch 2 sta diventando introvabile al punto che la stessa azienda si è dovuta scusare con i giocatori.