Xbox Tokyo Game Show 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Non è più di certo un segreto che Microsoft voglia farsi strada, a piccoli passi, anche sul mercato giapponese, con la sua Xbox e tutti i servizi da gaming annessi. Phil Spencer tempo addietro definì «inaccettabile» l’andamento del marchio nel Paese del Sol Levante, motivo per cui da allora la casa di Redmond guarda con sempre più attenzione a Tokyo e dintorni.

Non sorprende, allora, che la compagnia abbia deciso di tenere anche un suo appuntamento in streaming al Tokyo Game Show 2022. E considerando che la fiera si sta rivelando particolarmente ricca, se state cercando di rimettervi in pari ci pensa il nostro riepilogo.

Xbox al Tokyo Game Show 2022, in breve

Durante il suo evento, Xbox ha mostrato 22 videogiochi, di cui 13 videogiochi proprio da autori giapponesi e due da autori cinesi.

Tra le novità più importanti c’è l’arrivo di Deathloop anche su Xbox, ora che è scaduta l’esclusività con PlayStation. Il titolo di Arkane Studios arriverà su Game Pass dal 20 settembre.

Inoltre, sono ora su Game Pass anche:

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea

Danganronpa V3

Assassin’s Creed Odyssey

Fuga: Melodies of Steel.

Confermato anche l’arrivo su Game Pass di giochi giapponesi come Wo Long: Fallen Dynasty ed Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Di seguito, invece, i video e le novità punto per punto.

Persona 5 Royal

Sappiamo che anche l’amato Persona 5 Royal è in arrivo su Game Pass. Sarà disponibile per gli abbonati dal 21 ottobre – come già confermato lo scorso mese di giugno e ribadito durante la conferenza al TGS 2022.

Il pacchetto includerà anche tutti i DLC e sarà giocabile sia su console che su PC.

Wo Long: Fallen Dynasty

Fin dal suo annuncio ha attirato le attenzioni ed ecco che Wo Long: Fallen Dynasty si prepara a raggiungere più giocatori che mai, considerando che sarà ufficialmente su Game Pass dal day-one.

Rimane da capire quando debutterà, certo: quando lo farà, però, potrete giocarci come parte del vostro abbonamento. Ad accompagnare l’annuncio, il video che ha mostrato da vicino il gameplay.

Poco fa, ricordiamo, è stato confermato anche l’arrivo di una demo per il gioco.

Exoprimal

Tutti pensavano a un ritorno dei dinosauri in salsa Dino Crisis, Capcom ha pensato a un ritorno in salsa Exoprimal. Il gioco 5v5 con protagonisti dinosauri e tantissima azione si è mostrato durante la conferenza.

Niente di nuovo all’orizzonte, o almeno niente che non vi avessimo già raccontato nel nostro provato.

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition

Conferma di un altro arrivo su Xbox Game Pass, con il gioco cross-over che sbarcherà sul servizio in abbonamento la prossima primavera.

Guilty Gear -Strive-

È uno dei picchiaduro più amati dei tempi recenti e sta per sbarcare anche su Xbox: da primavera 2023, infatti, Guilty Gear -Strive- sarà disponibile su Game Pass per tutti gli abbonati.

Se volete conoscerlo meglio, trovate qui la nostra recensione completa.

Naraka: Bladepoint

L’appuntamento di Xbox al TGS 2022 è andato avanti con le novità dal Capitolo 2 di Naraka: Bladepoint, che affianca anche l’arrivo di una nuova mappa, attesa per dicembre su Xbox.

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea

Come detto in apertura, è ora disponibile su Game Pass l’apprezzato Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

E se lo state giocando e vi state scoprendo fan del franchise, è stato confermato che il prossimo anno arriverà su Game Pass anche il suo seguito.

Danganronpa V3

Discorso simile per Dangaronpa V3, che è già disponibile da ora su Xbox Game Pass. Confermata non solo la compatibilità con il cloud, ma anche la possibilità di giocarci su cellulare tramite touchscreen.

Overwatch 2

Il teatro della conferenza Xbox ha dato spazio anche a Kiriko, nuovo personaggio che vedremo nell’imminente Overwatch 2.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Viene confermato che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà a sua volta su Game Pass dal day-one, atteso per un non meglio precisato 2023.

Dyson Sphere Program

Dal 13 ottobre i giocatori su PC Game Pass potranno mettere le mani su questo simulatore sci-fi che vi farà costruire una fabbrica nello spazio.

Forza Horizon

Un trailer ha celebrato i primi 10 anni di Forza Horizon. Così, dall’11 ottobre ci saranno nuovi contenuti con anche una storia inedita.

Palworld

Un gioco che mette insieme delle meccaniche da open world a degli animaletti da scoprire e a meccaniche di crafting. C’è un po’ di tutto in Palworld, sì – e arriverà nel 2023 su PC e Xbox.

Assassin’s Creed Odyssey

Come anticipato in apertura, l’avventura di Kassandra è pronta a farsi vivere da tutti, perché Assassin’s Creed Odyssey e la sua Antica Grecia sono ora disponibili su Game Pass.

Fuga: Melodies of Steel

Gli amanti degli RPG dovrebbero tenere i fari puntati anche su Fuga: Melodies of Steel, che arriva su Xbox Game Pass.

In occasione di questo annuncio, è stato anche presentato un teaser per Fuga: Melodies of Steel 2, in uscita nel corso del 2023.

Deathloop

A chiudere l’appuntamento di Xbox al Tokyo Game Show 2022 è stata la conferma della fine dell’esclusività di Deathloop su PlayStation 5, con il gioco della divisione di Lione di Arkane (la stessa di Dishonored, per capirci) che sbarca dal 20 settembre su Game Pass.

Per conoscerlo più nel dettaglio in tutta la sua stilosità, c’è la nostra video recensione.

Questo conclude le novità arrivate dalla conferenza Xbox al Tokyo Game Show.

