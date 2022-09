Assassin’s Creed, Ni no Kuni e altri giochi gratis, ora, su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass è inarrestabile, visto che i giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond sembrano non volersi fermare.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) riceverà infatti a breve una nuova informata di titoli di tutto rispetto.

Non parliamo solo dei quattro nuovi titoli in arrivo entro la fine del 2022, bensì di altri giochi di peso in uscita tra pochi giorni.

Ora, dopo la conferma che anche Deathloop arriverà molto presto sul catalogo di Xbox Game Pass, sono stati resi noti altri titoli in arrivo davvero molto presto.

Come riportato anche da MFST, Assassin’s Creed Odyssey, Danganronpa V3 Killing Harmony, Fuga Melodies of Steel e Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered sono ora tutti giocabili tramite il servizio in abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft su entrambe le generazioni di console, ossia Xbox One e Xbox Series X.

L’annuncio è stato fatto poco fa durante la presentazione di Xbox al Tokyo Game Show 2022. I quattro videogiochi sopra citati si aggiungono ad Ashes Of The Singularity Escalation per PC e DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace per PC e console Xbox, aggiunti solo ieri alla libreria Game Pass.

Sebbene ognuno di questi titoli abbia i propri fan, i due annunci più importanti sono probabilmente quelli legati a Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered e ovviamente Assassin’s Creed Odyssey, grazie alla popolarità del franchise (riportato in auge grazie anche al recente annuncio di Assassin’s Creed Mirage).

Ricordiamo inoltre che solo ieri Skybound Games ha approfittato del palcoscenico virtuale dell’ID@Xbox Fall Showcase per annunciare l’arrivo di quattro loro giochi all’interno del catalogo Game Pass.

Per quanto riguarda invece la lista di tutti i giochi gratis confermati per il 2023, a quanto pare il meglio per gli abbonati a Game Pass deve ancora venire.