Con un post pubblicato a sorpresa sui propri profili social, Nintendo ha annunciato nella scorsa giornata di aver scelto gli attori principali per il film live-action di The Legend of Zelda: due star molto giovani e in rampa di lancio, probabilmente poco conosciute al grande pubblico.

Come vi abbiamo riportato nella nostra notizia dedicata, Benjamin Evan Ainsworth è stato scelto per interpretare Link, mentre il ruolo della Principessa Zelda è andato a Bo Bragason.

Ma quello dell'attrice di Zelda non sarà il suo primo lavoro in un film dedicato a un videogioco: tecnicamente parlando, Bo Bragason aveva infatti già fatto parte di un lungometraggio videoludico, anche se scollegato ovviamente dai franchise Nintendo.

Come ci segnala infatti GamesRadar+, l'attrice aveva preso parte in un piccolo ruolo all'interno del film Kingsglaive: Final Fantasy XV, un lungometraggio in computer grafica che funge anche da prequel per il videogioco Square Enix (se siete curiosi, trovate il Blu-Ray 4K su Amazon).

Bo Bragason aveva solo 12 anni quando venne scelta per interpretare una giovanissima Lunafreya, nella sequenza introduttiva che vedeva lei e Noctis fuggire da un tentato assassinio.

La scena in questione dura appena pochi secondi intorno al terzo minuto della pellicola: potete vederla nel seguente filmato ufficiale, che ci mostra i primi 12 minuti del film.

Chiaramente non si tratta di un ruolo di primissimo livello, ma si tratta comunque di un retroscena interessante e chissà che non sia stata anche la sua breve esperienza con un adattamento videoludico a convincere Nintendo che fosse la scelta giusta per un ruolo così importante come quello della Principessa Zelda.

In attesa di vedere come si comporterà nel lungometraggio live-action, Nintendo ha confermato che il film di The Legend of Zelda uscirà nelle sale soltanto dal 7 maggio 2027, ma aver scelto di annunciare il cast in questo modo sembra comunicarci anche che la produzione procede a buoni ritmi.