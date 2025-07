Bethesda ha annunciato ufficialmente sui propri profili social che adesso è possibile scaricare la versione 1.2 di Oblivion Remastered anche su console PS5 e Xbox, oltre che per le versioni PC scaricate attraverso Game Pass Ultimate.

La patch era stata infatti originariamente rilasciata solo su Steam in versione beta, seguendo l'esempio del primo aggiornamento, con una settimana di anticipo rispetto alla release globale: un modo probabilmente di raccogliere i feedback degli utenti e assicurarsi che non emergessero problemi imprevisti prima del lancio vero e proprio.

Da questo momento potrete dunque scaricare l'aggiornamento su tutte le piattaforme, anche se avete deciso di giocarlo tramite il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon): si tratta di una patch molto interessante, che intende rispondere ad alcuni feedback arrivati dagli utenti.

La novità più interessante riguarda sicuramente l'aggiunta di nuovi livelli di difficoltà: adesso troverete un'impostazione che si posizionerà perfettamente a cavallo tra Adepto ed Esperto, oltre a ulteriori difficoltà ancora più facili o difficili.

Ma la patch include anche numerosi bugfix, come indicatori sulla mappa che finivano per sparire per cause non meglio precisate o eventuali crash del gioco: la vostra esperienza in Oblivion Remastered dovrebbe dunque migliorare notevolmente con questo aggiornamento.

Non posso dunque che invitarvi a scaricare il prima possibile la nuova patch di gioco dalle vostre console o PC: se siete curiosi di scoprire tutte le novità, vi lascio al changelog competo, in lingua inglese, al seguente indirizzo.

Vogliamo in ogni caso avvisare chi possiede PC di fascia alta che l'aggiornamento 1.2 non dovrebbe aver risolto del tutto i problemi di fluidità: chi ha già provato la patch in versione beta ha segnalato infatti qualche rallentamento di troppo con le configurazioni più elevate.

Se invece siete tra coloro che non hanno ancora acquistato Oblivion Remastered perché in attesa di un'edizione fisica, abbiamo buone notizie per voi.