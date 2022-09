Xbox Game Pass, una ex esclusiva PlayStation 5 è in arrivo, gratis

Xbox Game Pass non si ferma, grazie all’arrivo ormai costante di una valanga di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, a cui ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento a prezzo davvero basso su Amazon) continua infatti a proporre titoli a cadenza regolare, mese dopo mese.

Dopo l’annuncio di quattro nuovi titoli in arrivo entro la fine del 2022, è ora il turno di una notizia che farà sicuramente la gioia degli amanti dei titoli Bethesda.

Come anticipato anche nelle scorse ore, è stato confermato infatti che Deathloop arriverà molto presto sul catalogo di Xbox Game Pass.

Come riportato anche da MSFT, durante la presentazione di Xbox al Tokyo Game Show 2022 è stato annunciato che il popolare videogioco di Arkane arriverà anche su console Xbox Series X e Xbox Series S la prossima settimana, ossia il 20 settembre.

Lo stesso giorno Deathloop sarà disponibile anche per il servizio di abbonamento Xbox Game Pass, anche se – se la pagina del Microsoft Store non è in errore – il supporto per Xbox Cloud Gaming non è ancora stato aggiunto.

Vero anche che per l’occasione il gioco riceverà un finale esteso, oltre a nuove armi e nemici grazie a un nuovo aggiornamento (il Golden Loop Update).

Ricordiamo per chi non lo sapesse che Deathloop è stato lanciato originariamente su PC Windows e su console PlayStation 5 nel 2021.

Il lancio su PS5 era di fatto un’esclusiva a tempo, quindi era solo questione di mesi prima che il gioco arrivasse sulle console Xbox.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa affascinante produzione, sulle pagine di SpazioGames potete trovare un’intervista esclusiva al producer di Arkane Lyon, il quale ci ha spiegato come mai Deathloop veda nella Photo Mode la sua carta vincente.

Infine, per quanto riguarda la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023, questa lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto ricco per gli abbonati a Game Pass.