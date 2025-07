Su Xbox Store sono disponibili da questo momento le nuove imperdibili promozioni su alcuni dei migliori videogiochi digitali, grazie alle Offerte Speciali già iniziate in questi istanti.

I nuovi sconti vi permetteranno non solo di risparmiare fino al 90% su grandi classici, ma anche di acquistare a prezzo ridotto alcuni dei migliori videogiochi degli ultimi anni: tra le offerte troverete ad esempio Clair Obscur Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Baldur's Gate 3 ed Elden Ring, solo per citarne alcuni.

Troverete dunque anche giochi attualmente inclusi su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma l'abbonamento non è ovviamente necessario per accedere a queste offerte.

Abbiamo provato anche oggi a selezionare per voi i migliori giochi che potete trovare in offerta su Xbox Store, così da darvi un'idea di ciò che vi aspetta:

Offerte Speciali su Xbox Store: migliori giochi in sconto

Assassin's Creed Shadows a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Baldur's Gate 3 a 55,99€ - Sconto del 20%

a 55,99€ - Sconto del 20% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Clair Obscur: Expedition 33 a 44,99€ - Sconto del 10%

a 44,99€ - Sconto del 10% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Dragon Ball: Sparking! Zero a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% EA Sports FC 25 a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Elden Ring a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Grand Theft Auto V XSX|S a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 21,24€ - Sconto del 75%

a 21,24€ - Sconto del 75% Inside & Limbo Bundle a 2,69€ - Sconto del 90%

a 2,69€ - Sconto del 90% Kingdom Come: Deliverance II a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% LEGO Marvel Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Lies of P: Overture Bundle a 60,11€ - Sconto del 35%

a 60,11€ - Sconto del 35% Prince of Persia The Lost Crown: Complete Edition a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Red Dead Redemption 2 a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Resident Evil 4 Gold Edition a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Star Wars Battlefront II a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Tekken 8 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Warhammer 40,000 Space Marine 2: Gold Edition a 54,99€ - Sconto del 45%

a 54,99€ - Sconto del 45% What Remains of Edith Finch a 4,99€ - Sconto del 75%

La nostra va considerata come sempre una selezione parziale: le offerte includono infatti oltre 2500 videogiochi e contenuti aggiuntivi disponibili su Xbox Store.

Vi invito pertanto a consultare l'elenco completo al seguente indirizzo o tramite le vostre console Xbox: tutti gli sconti resteranno disponibili fino al 31 luglio 2025.